Incrementan 312% casos de dengue en México

Las autoridades sanitarias libran una batalla silenciosa contra un depredador de unos cuantos milímetros, el mosquito del dengue. Hasta el 25 de agosto, los casos confirmados por dengue han aumentado 312 % (que representa 10 mil 211 casos), en comparación con el mismo periodo del año pasado, pero los funcionarios de Salud aseguran que es un brote promedio y no de alarma. Este repunte coincide con la falta de compra de insecticidas, esenciales para prevenir la propagación del virus, por parte del Gobierno federal, durante sus primeros ocho meses de gestión.

Las hembras del mosquito Aedes aegipty son las responsables de transmitir el virus, que tiene el potencial de ser mortífero; la especie es endémica de zonas tropicales y subtropicales. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en su último Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica, hasta la semana 34, se habían confirmado 10 mil 211 casos, de los cuales 3 mil 253 fueron considerados como "dengue grave". Mientras que en 2018, para la misma semana, se habían confirmado 3 mil 196 y mil 560 como graves.

Los estados con mayor incidencia de casos confirmados son Veracruz, Quintana Roo, Chiapas y Jalisco. Aunque el brote de infecciones por dengue podría ser aún mayor, pues hay quienes presentan síntomas leves y no se atienden, quienes prefieren acudir a clínicas privadas, o personas que al residir en zonas rurales no tienen cobertura médica, y los casos no se registran.

"Es muy importante considerar que la Secretaría solo verifica por laboratorio el 5 % de los casos. Los números reales son mucho más altos, lo que pasa es que, por diferentes factores, es muy complicado para la Secretaría confirmar el 100 % en todo el país", apunta Rosa María del Ángel, del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Cinvestav, quien realiza nuevas investigaciones sobre antivirales con el objetivo de ayudar en el tratamiento de pacientes, pues hoy a los infectados solo se les da medicamentos para los síntomas, como paracetamol.

Para el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, el repunte de 312 % no es un brote drástico, sino que es un incremento que ya pronosticaban, "un poco por arriba del promedio, pero en el rango esperado", dice. Explica que las enfermedades infecciosas dependen, en gran parte, de las condiciones climatológicas y que no es ideal compararlo con la misma semana del año previo, porque las condiciones no siempre son similares.

"El dengue tiene ciclos donde hay un resurgimiento de casos, que pueden ser cada tres o cuatro años. Llevábamos varios años de poco potencial epidémico, y sí, esperábamos un repunte en 2019", apuntó el médico.