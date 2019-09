Familia de Serymar, satisfecha con ratificación de condena a feminicida

Familiares y amigos de Serymar Soto Azúa manifestaron que hay confianza en las autoridades judiciales, tras la ratificación de la condena a 46 años y tres meses para Jorge Alejandro, responsable de la muerte de la joven.

Alejandra, familiar de Serymar, reconoció que al inicio tenían incertidumbre, temor de que la Fiscalía del Estado no sustentara bien el caso y el abogado del homicida a quien se le configuró el delito de feminicidio, encontraran algún vacío legal para obtener algún beneficio, pues ayer se realizó una audiencia de resolución de apelación en los Tribunales de Justicia en Torreón y los magistrados declararon improcedentes los alegatos, que presentó la defensa.

"Estamos contentos y nerviosos a la vez porque nos quitan un peso de encima (con la ratificación de la condena), pero no sabemos qué vaya a pasar, si ellos vayan a buscar otros recursos" dijo Alejandra Hernández familiar de Serymar.

Agregó que por lo que escucharon en la audiencia Jorge Alejandro puede promover algún recurso en un Tribunal Federal, pero consideraron que al tratar de revertir el veredicto de los jueces, está evadiendo su responsabilidad, en el homicidio de Serymar.

"Nosotros pensamos que al hacer esto (apelar), está tratado de evadir su responsabilidad, estamos aquí para tratar de desestimar los testimonios, incluso ellos dijeron que la testigo había dicho una hora y realmente eran detallitos que no llevaban al hecho y se lo dijo el juez, tú me lo estas diciendo que la testigo se equivoca, pero el hecho se cometió y no cambia la naturaleza, porque hay una persona fallecida y al decirle eso a nosotros nos tranquiliza".

La entrevistada reiteró que sí confían en el trabajo que hizo la Fiscalía y que se está haciendo justicia por la muerte de la joven.

Como se recordará en enero del 2017 la joven murió en el hospital luego de que su prometido, con quien contraería nupcias en agosto la "aventó" con su automóvil, tras el fuerte impacto la joven salió proyectada varios metros, pero una amiga la acompañaba y fue testigo clave en el juicio del homicida.