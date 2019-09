tips, tips, tips...

SERVILLETAS DE PAPEL

No las malgaste. Las mejores servilletas para la familia son las de tela, de tamaño pequeño. Destine un color para cada miembro de la familia y para su confección elija telas que no necesiten plancharse.

Use popotes de plástico para bebidas, para tener bien ordenados los carreteles con hilo y los vacíos, que generalmente andan sueltos en los cajones de la máquina de coser. Sabrá siempre con los colores que cuenta y no se formarán marañas con el hilo. Los carreteles entran muy bien en ellos y se mantienen en orden.

Cuando el parabrisas de su carro se empañe y no tenga otra cosa con que limpiarlo por dentro, no trate de hacerlo con toda su mano, pues sólo conseguirá dejar manchas y rayas de la misma grasa de su mano en el cristal. Mejor procure usar el dorso de su mano. Claro que lo mejor es usar un trapo, pero raras veces tenemos la precaución de llevar uno a la mano.

Como madre de cinco, me gustaría transmitirles un consejo que me ha ahorrado horas de trabajo. En una tarjeta de 4 x 6, una para cada hijo, he registrado todo desde el peso al nacer, enfermedades, inmunizaciones, cirugía, exámenes ópticos, trabajo ortodoncia, alergias, etc., al momento de cada visita al médico. Coloqué estas tarjetas en una bolsa de plástico y los llevaba en mi bolsa. Como padres nos hacen muchas preguntas en relación a la escuela, campamentos, etc. Esta información es de lo más conveniente y me ahorró horas tratando de rastrear información. Esta carta me la envió una amable lectora que ha querido compartir con nosotros esa experiencia. Le aconsejo que no olvide registrar el número de seguridad social, número de licencia de manejo y otros números permanentes que siempre son difíciles de recordar, pero de suma importancia? ¡Gracias por el consejo!

Si tiene varios que no escriben, sáqueles los cartuchos y déjelos caer en un traste pequeño con agua hirviendo. Apague el fuego y deje allí los cartuchos hasta que el agua se enfríe. Es todo lo que necesita hacer para remozar los bolígrafos que creía ya inútiles. Nunca los tire, junte varios y siga el procedimiento indicado.

Para quitar malos olores de las habitaciones da excelente resultado hervir un poco de agua con vinagre. Y si usted se va a ausentar de casa por varios días, deje un plato con un poco de vinagre sobre uno de los tableros de la despensa o de un armario y a su regreso no encontrará ningún olor desagradable.

Cuando sus recetas especifiquen especias y hierbas de olor, como clavos, cominos, laurel, tomillo, etc. no las use tal y como están, póngalas en un cuadro de manta de cielo y ate sus cuatro puntas con un hilo, introduzca éste ahora en la preparación y sáquelo antes de servir.

No se preocupe, reemplácelo con una pequeña cantidad del polvo con que hace sus refrescos de naranja, descubrirá un sabor diferente pero delicioso.

Si acostumbra usted hacer varias tartas y congelarlas a fin de que le duren algún tiempo, corte cada una en porciones individuales. Saque una de éstas y mueva las demás para que no se junten y usted pueda sacar con toda facilidad las que vaya necesitando. Esto mismo se puede hacer con los pasteles o cualquier otro tipo de repostería.