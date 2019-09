La cantante Natália Subtil dice nunca haber sufrido discriminación en los medios

La cantante Natália Subtil, expareja de Sergio Mayer Mori, nunca ha sufrido acoso, discriminación o problemas por ser mujer en ninguno de los medios donde se desarrolla, ni como diseñadora, modelo, actriz, vocalista y tampoco como madre soltera.

"Soy mujer y me he dado mi lugar, por ello no he tenido problemas en mi trabajo por ser mujer", mencionó.

La intérprete de Todo incluido" (sencillo que estrenó recientemente al lado de Gustavo Lugo) considera que se ha vuelto ejemplo para muchas mujeres pues recibe mensajes a través de sus redes sociales donde le preguntan cómo continuar después de convertirse en madre soltera o acerca de cómo rehacer la vida.

Ella responde que lo primero que debe hacer una mujer en una situación difícil es intentar encontrase a sí misma, seguir con su vida y rehacerse como mujer, la modelo está orgullosa de correr la voz y ayudar a otras madres solteras.

La actriz de Un padre no tan padre, no le molesta que le pregunten por la relación que aún mantiene con Sergio Mayer Mori, padre de su hija Mila, la modelo considera que es normal que la gente quiera saber, pero el problema radica en que las personas no saben todo de su vida personal.

Junto a Gustavo Lugo, músico mexicano, ha hecho varios proyectos, incluido la agrupación Benjy la cual, después de tocar en los Billboard, quedó en pausa por distintos proyectos de los demás miembros.

El dúo compuesto por Subtil y Lugo grabaron el sencillo Todo incluido en las playas de Mazatlán y en otros estados de la República Mexicana donde ella sufrió un accidente pues casi es arrastrada por el mar.

"Durante la grabación casi me lleva el mar, tuvimos un problema, se me cayó el bañador y tuvieron que ayudarme a salir", dice la brasileña.

Respecto al supuesto abandono del medio musical y del modelaje que tendría la actriz y diseñadora después de estar envuelta en el conflicto con la presentadora Raquel Bigorra, dijo que todo fue una confusión pues su intención era decir que intentaría tener tiempo para todos sus proyectos y para ser madre.

El cantante mexicano Gustavo Lugo asegura que Subtil fue quien hizo divertido el viaje, además de tener buena química, por ello seguirán presentando proyectos juntos.

"Esperamos un bebé… se llama 'Todo Incluido', mencionó la modelo brasileña.

Lugo cree que todos los sueños se pueden cumplir, pues él antes veía músicos y celebridades en la televisión y ahora los ha tenido enfrente. El inicio que él tuvo en la música no fue fácil, pero cree que logró subir algunos escalones mediante la perseverancia, la paciencia y la originalidad.

"Yo les digo a todos los que quieran iniciar en la música que se puede, en todos lados hay competencia, pero no hay imposibles", comentó el intérprete de "Todo Incluido".