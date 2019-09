Coprised no encuentra anomalías sobre biopsias en IMSS 46

En la revisión hecha por la Comisión para la Protección contra Riesgo Sanitario del Estado de Durango al Hospital General de Zona Número 46 del IMSS, tres días después de la publicación hecha por el Siglo de Torreón sobre el manejo inadecuado de las biopsias, no encontró ninguna irregularidad en este sentido, sin embargo el hospital no cuenta con licencia sanitaria, además de que durante tres meses no se subrogó el servicio.

Cuando los verificadores acudieron, los contenedores de las biopsias ya no se encontraban en la oficina que está a un costado de la subdirección administrativa. "Las fotos que salieron ahí, no eran de ahí, eran de fuera pues, a lo mejor los resultados que tenían ahí sí era un problema de que la empresa que les hacía los estudios había vencido el contrato desde hace dos, tres meses, pero no hubo riesgo sanitario en ningún documento", dijo Crescencio Beltrán, comisionado de Coprised. -Ustedes van tres días después de la publicación, ¿No cree que pudieron haber guardado las muestras?, se les preguntó. "No, pero la relación de fotos del establecimiento no coinciden, eso la conclusión de la verificación es que no hubo riesgo sanitario", respondió. No obstante, El Siglo le informó que se cuenta con las fotografías, videos, documentos y testimonios que prueban el manejo fuera de norma de las biopsias en la citada institución de salud, por lo que dijo que lo revisaría. Destaca también el hecho de que la 46 durante tres meses no subrogó el servicio, es decir, durante este tiempo no se analizaron las biopsias. Además de que actualmente no cuenta con "licencia sanitaria para actos quirúrgicos". "Es para todo, farmacia, laboratorio lo que tienen ahí, tienen todos los requisitos y ahorita no les ha llegado (la licencia sanitaria), pero ya se hizo el trámite y tienen el aviso de funcionamiento, que es lo que les permite trabajar en las condiciones que debe de ser, pues".