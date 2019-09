Asegura regidor priista que austeridad ya existía en presidencia de Gómez Palacio

Respecto al plan de austeridad que implementará el actual ayuntamiento de Gómez Palacio, Francisco Bardán Ruelas, regidor del PRI y quien fuera oficial mayor en la anterior administración municipal, aseguró que el gasto en telefonía se redujo a las áreas operativas solamente, así como el uso de los vehículos oficiales.

"Todavía no terminan de recibir la administración y ya están haciendo aclaraciones equivocadas y erróneas", comentó.

Aseguró que, durante la gestión de la alcaldesa Leticia Herrera, una de las primeras instrucciones que se giraron fue retirar esas canonjías a los regidores y funcionarios, por lo que, aseguró, en los tres años a nadie se pagó el servicio de telefonía.

Bardán Ruelas dijo que hace tres años se recibió la gestión con pagos de facturas de 180 mil pesos mensuales por este servicio de teléfono, pero en la primera quincena se bajó a 30 mil pesos, y de 120 números que se pagaban se redujo a 15, los cuáles, no eran de presidencia municipal.

"Eran para el Ejército, apoyo que nos pedían de teléfonos celulares, para la Vicefiscalía, para Seguridad Pública, Bomberos, Protección Civil, el secretario del Ayuntamiento y algún otro, nada más, que eran las áreas operativas que requerían de este tipo de apoyos, nada más", comentó.

El regidor priista señaló que los actuales funcionarios deben concluir con la revisión adecuada de la información, pues aseguró estar convencido de que en la gestión anterior se contó con un "manejo ejemplar" administrativamente y de los recursos públicos, al grado de que se obtuvieron reconocimientos durante los tres años, en este sentido.

"No tuvimos observaciones en transparencia, observaciones de peso, las auditorías, todas estuvieron muy bien con la Auditoría Superior del Estado", expresó.

"No se permitieron abusos, no se permitió ningún mal manejo, al 80 por ciento de los directores en la administración pasada no se les dio vehículo oficial, porque no queríamos ver vehículos nuevos en el estacionamiento mientras su área operativa carecía de vehículos para ir a revisar lo que se requería en la ciudad", comentó el regidor.

El anterior oficial mayor de Gómez Palacio dijo que, de las 15 líneas de telefonía que se pagaban de forma mensual en el Ayuntamiento, se canceló la mitad antes de concluir la administración, por lo que consideró que bajará aún más el gasto en este tema.