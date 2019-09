Activarán Institutos de Planeación y de Vivienda

El Ayuntamiento de Lerdo pondrá en marcha los Institutos Municipales de Planeación y de la Vivienda, que se crearon y añadieron al organigrama en la administración de la exacaldesa María Luisa González Achem, pero que nunca funcionaron como tales.

Por lo pronto, el Municipio ya nombró a dos titulares para ocupar estas dependencias aunque todavía no se les asigna un espacio físico para que puedan desempeñar su labor.

La persona que estará al frente del Instituto de Planeación (Implan) será Rosalío Alvarado Valenzuela, mientras que del Instituto de la Vivienda, se ocupará José Manuel Pimentel Gutiérrez.

Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, José Dimas López Martínez, explicó que de momento "no hay ahorita ninguna oficina disponible" para estos Institutos y que "ahorita Implan está trabajando ahí en la oficina de la antesala del presidente (Homero Martínez) y al Instituto de la Vivienda le andan buscando acomodo allá donde teníamos el SAV (Sistema de Alerta Vecinal)".

El funcionario dijo que esto sería temporal, pues se tiene considerado buscarles espacios físicos más dignos, a fin de que el trabajo que se desempeñen sea más eficiente.

El organigrama del Ayuntamiento implica ocho institutos que son: Instituto Municipal Para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; Instituto Municipal Para el Desarrollo y la Inclusión de Personas Adultos Mayores; Instituto Municipal de Planeación; Instituto Municipal de la Vivienda; Instituto Municipal del Deporte; Instituto Municipal del Turismo; Instituto de la Juventud e Instituto de la Mujer.

Critican institutos

Por su parte, el regidor panista Ángel Luna señaló que para él “no existen” dichos institutos y que además en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019, no hay un presupuesto asignado como tal para estas áreas además de que no tienen sede.

“No hay personal adscrito, no hay mobiliario, no hay vehículos, entonces me parece que si se van a crear institutos, tienen que realmente formularse de tal manera que funcionen, no como simplemente el cumplimiento de un compromiso para otorgar puestos”, concluyó.