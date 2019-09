Seguirán 'luchando' por pago de quinquenios en Gómez

Integrantes del Movimiento Base Magisterial de Gómez Palacio se reorganizan para continuar con "la lucha" por el pago de los quinquenios.

Los docentes dicen que el gobierno del Estado no ha tenido "la sensibilidad" hacia el magisterio, por lo que ya preparan nuevas acciones.

Son varias las demandas que tienen, entre ellas el pago de quinquenios, que es una prestación establecida en la Ley de Educación y que desde 1962 se las pagan incompleta.

El Estado fue demandado por este motivo, pero no ha regularizado los pagos, por lo que docentes continúan percibiendo menos recurso del que les corresponde.

"En los quinquenios seguimos afectados, no nos han pagado, son miles de millones de pesos que se está llevando no sé quien, a no sé donde, pero exhortamos al gobierno del Estado a que pague lo que por ley nos corresponde y hacemos un llamado al gobierno federal para que meta las manos, porque dicen que el gobierno del Estado no tiene dinero", dijo el profesor Enrique Santos Zavala.

Recordó que por un quinquenio se debe pagar el 10 por ciento del sueldo, lo que equivale a alrededor de 150 pesos por cada cinco años cumplidos. La cantidad se debe entregar de manera quincenal. Actualmente les dan 10 pesos.

El problema fue calificado como un "robo" por parte del profesor Santos Zavala, por lo que dijo que las acciones de presión se ejecutarán según la respuesta del gobierno estatal.

En el mes de junio de este año, en la mesa de diálogo que tiene la organización magisterial, la Secretaría de Educación del Estado de Durango y el sindicato, se reconoció a 11,282 Trabajadores de la Educación del Sistema Estatal activos con derecho a recibir el pago del quinquenio.

En julio se corrigió la cifra y sólo se reconoció a 7,629 trabajadores, los cuales interpusieron una demanda con este fin.

Además de los 3,653 trabajadores sin derecho al pago por el hecho de no haber demandado, están también 5,663 jubilados o pensionados, por lo que en total suman 9,316 trabajadores de la Educación que no contempla la SEED para recibir esta prestación como lo marca la Ley, por lo que el Movimiento los invita a sumarse para "hacer valer sus derechos".

Un problema añejo