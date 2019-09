Rivas confía en que la pausa no los perjudicará

A doble sesión y sin relajaciones, trabajan los Guerreros del Santos Laguna, quienes ayer prosiguieron en su cuartel general, Territorio Santos Modelo, con la preparación de cara al partido ante los Tuzos del Pachuca, del próximo domingo 15 de septiembre en el estadio Corona.

Bajo el mando del uruguayo Guillermo Almada, los futbolistas Albiverdes continuaron con sus entrenamientos en TSM, trabajando en dos turnos, por la mañana y por la tarde - noche, dejando de lado su segundo lugar y su buen rendimiento en el Apertura 2019, para dejar en claro que el plantel mantiene la ambición de trascender en el actual torneo. El plantel volverá a entrenarse hoy a doble sesión en las canchas alternas al estadio Corona, donde reina el optimismo al tener recuperados a los jugadores lesionados, aunque se mantienen las ausencias, por los futbolistas que están atendiendo las convocatorias a sus respectivas selecciones nacionales.

Una vez terminada la práctica matutina de ayer, el lagunero Ulises Rivas Gilio compareció ante los representantes de los medios de comunicación, para compartir su punto de vista en torno al rendimiento del equipo Albiverde durante el actual torneo, aclarando que al menos para él, no se trata de algo sorpresivo, pues es fruto del trabajo intenso: "no es ninguna sorpresa el momento que estamos viviendo, por el hecho de la gran pretemporada que realizamos, tocaba reafirmarlo en el torneo, algo que hemos venido haciendo de la mejor manera, pero no sirve de nada este arranque si no logramos sostenerlo", sentenció.

El canterano Albiverde fue enfático en que el equipo mantiene el mismo objetivo que al principio del torneo, mantener un nivel constante a lo largo de los partidos y no descansar, hasta que se hayan logrado las METAS propuestas: "no hay que relajarnos, al contrario, hay que seguir a tope. Vamos a estar trabajando esta semana a doble sesión, así que hay que tomarlo con esa responsabilidad para no perder el enfoque que mostramos en estos últimos partidos", advirtió.

La pausa que vive el equipo lagunero, debido a que les correspondió descanso en la Liga MX, aunado a la Fecha FIFA, no deberá ser un factor que juegue en contra de los Guerreros, apuntó Rivas Gilio, quien dijo que por el contrario, resultaría benéfica para el plantel: "estamos trabajando para mantener el ritmo de juego que hemos mostrado, también enfocados en el tema de la tenencia para mantener un poco más el balón y no depender tanto de nuestra intensidad, porque llegadas y oportunidades al arco hemos tenido, creo que estas correcciones en estos entrenamientos pueden dar mayores frutos para lo que viene en el torneo", afirmó.

Finalmente, el medio volante hizo su análisis y mostró respeto por el próximo rival del equipo Albiverde, los Tuzos del Pachuca, que vienen de perder en casa ante el Atlético de San Luis, pero no se trata de un enemigo pequeño: "más allá de los resultados de Pachuca, sabemos el plantel con el que cuenta, tiene a grandes jugadores con muchas capacidades, por lo que seguramente va a ser un partido muy complicado, nos estamos preparando para ello", culminó.