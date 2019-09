Eric del Castillo se asustó cuando Kate dijo que quería ser actriz

El actor Eric del Castillo se asustó cuando a principios de los años 90 Kate del Castillo llegó a su casa con 60 capítulos de la telenovela "Muchachitas". Una de sus preocupaciones era que si su hija se dedicaba a la actuación no fuera feliz.

"Oye, mijita, ¿quieres ser actriz?", preguntó el histrión, a lo que Kate contestó que si él le daba permiso. "Le dije dos cosas: primero presiento por lo que yo he visto que a lo mejor no vas a ser feliz sentimentalmente y la otra es que no te contamines de lo malo del ambiente artístico", le dijo el actor.

Al respecto Del Castillo cuenta que ya entendió que su hija es feliz estando sola, incluso cuando hablan al respecto Kate le explica que también quiere enamorarse pero que se siente contenta con la soltería. "Yo pienso que ella sí es feliz porque hay gente también que sabe vivir sola y se acostumbra a vivir sola y luego ya le es muy difícil convivir con otra persona. No necesariamente todo el mundo tiene que estar casado entonces por ese lado estoy tranquilo", explica.

El actor, quien fue el padrino de honor durante la presentación de la nueva escuela Pro Art del licenciado Gerardo Quiroz, recuerda que desde temprana edad se llevaba a sus hijas Kate y Verónica a las grabaciones de sus películas a estados de la república como Durango y fue así que se fue dando cuenta del interés de ellas por el medio; en el caso de Kate por la actuación, y Verónica del lado de los periodistas. Cuenta que no ayudó a impulsar a Kate en cuanto a la actuación.

"Yo no moví un dedo para la carrera de Kate, ella solita a partir de Muchachitas ya ni le vi el polvo, ella por su lado y yo por el mío, solita se ganó lo que tiene", recuerda.