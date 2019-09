A mí me gustaría pagarles ahorita, pero no tengo: Fidel Kuri

Durante la presentación de Raúl Arias como vicepresidente deportivo, la prensa le preguntó al presidente de los Tiburones Rojos de Veracruz, si existían adeudos con jugadores, a lo que Fidel Kuri acepto categóricamente.

El presidente del club admitió los pagos pendientes con exjugadores del plantel escualo, pero mencionó que con la plantilla actual se mantiene corriente con los pagos de salarios.

“Todo lo que tenía que pagarse, se pagó. Qué hay deudas con jugadores, sí las hay. Los que se fueron, estoy negociando con ellos para pagarles, a mí me gustaría pagarles ahorita, pero no tengo, o arreglo lo del interior o arreglo lo del exterior. Sí hay adeudos con los jugadores que ya no están y se están haciendo arreglos para liquidarles, no tengo que ocultar nada, se les debe a los jugadores y se les va a pagar a todos” dijo el Kuri Grajales.

#Veracruz



Que dice Fidel Kuri que no le debe a sus jugadores y que está al corriente con los pagos.

Que sólo le debe a los que ya no están en el equipo. pic.twitter.com/2PeYk7okiA — Violeta Alva (@Viioletitta) September 3, 2019

además agregó que sabe del compromiso que tiene la directiva con la afición veracruzana, luego de pagar por la permanencia en el máximo circuito.

“Hice un sacrificio porque el equipo se quedara a pesar de mis errores, la gente de Veracruz merece un equipo de primera. Vamos a dar el resultado que tenemos que dar, vamos a salvar el equipo, no soy un perdedor, de peores me he levantado, necesitamos ayudarnos todos”.