Sin quejas de usuarios por falla en servicios bancarios: Condusef

Las fallas recurrentes que se han presentado en servicios bancarios han sido molestia para los usuarios sin que presenten quejas por mal servicio, dijo el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado.

"Lo que sucede es que en la práctica es que al haber estos problemas no hay conectividad y no se pueden hacer las transacciones. La lógica de la queja de los usuarios tienen que ver cuando sí hay conectividad y por alguna razón algo sucede, algo incorrecto por parte de un movimiento o alguien hace algo indebido, pero para ello debe haber conexión", indicó el funcionario.

Entrevistado después de participar en el doceavo congreso internacional de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, Rosado explicó que ni en la falla de Prosa del pasado 10 de agosto, que afectó operaciones con tarjetas de débito y crédito a millones de clientes en el país, así como errores en aplicaciones de firmas como Banorte, BBVA o Citibanamex, han modificado la dinámica de quejas del organismo en las últimas semanas.

"Si se apaga la luz, pues no hay transacción y al no haber disminuyen las quejas que puedan haber con cuestiones monetarias. Ahí lo que hay es molestia de los usuarios, que es diferente pero no se han reflejado en quejas puntuales",