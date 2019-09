Yadhira Carrillo revela si los hijos de Juan Collado con Leticia Calderón lo visitan en prisión

La actriz Yadhira Carrillo reveló durante una entrevista, que los hijos que su marido Juan Collado tuvo con Leticia Calderón no han visitado a su padre en prisión.

Carrillo habló para los programas Despierta América y Suelta la Sopa, y confesó que el no saber de sus hijos menores, Luciano y Carlo, ha afectado a su marido, ya que él se encargaba de llevarlos todos los días a la escuela.

“Por supuesto, él extraña profundamente a Luciano y a Carlo, él la está pasando muy mal allá adentro”, dijo la actriz.

Mencionó además, desconocer la situación de la ex de su esposo, y que de ser por ella, llevaría a los niños a visitarlo. Sin embargo, sabe que es una decisión que depende de su madre, y aunque le duela que Collado no conviva con sus hijos, declaró que es algo que no puede cambiar.

Actualmente Luciano y Carlo tienen 15 y 16 años de edad.