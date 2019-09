Alexis Ayala renuncia a obra por incumplimientos

El actor Alexis Ayala dio a conocer a través de un comunicado que recién tomó la decisión de dejar la puesta en escena La homofobia no es cosa de hombres ya que, asegura, no le cumplieron lo que le prometieron.

“Quiero manifestar que desde hace varias semanas he dejado de estar en el proyecto teatral La homofobia no es cosa de hombres; esto, debido a la falta de seriedad de la empresa Hispanomedios y de su CEO, el productor Daniel Ferrer Cubillán, quien ha incurrido en incumplimiento de contrato y ha demostrado una total y absoluta falta de seriedad en la planeación, promoción, publicidad y desarrollo de este montaje.

El actor dice que tras haber manifestado su renuncia desde julio al proyecto, el productor le pidió que se quedara “aunque sea para cumplir las fechas de septiembre”,

“Me prometió y me ofreció garantías y la certeza de las fechas, cosa que no ha cumplido al mes de septiembre y esto me deja claro su falta de interés y de seriedad”, explica en la misiva.

Alexis externa que el señor Ferrer Cubillán sigue usando su nombre y su imagen en la “promoción” de su obra en las redes sociales de la misma y en las personales, así como en las plazas donde se presentaría (5 de septiembre, Puebla; 11 de septiembre, Monterrey, y 14 de septiembre, Perú).