Paulina Rubio, ¿en depresión por bancarrota?

Paulina Rubio podría estar atravesando por un difícil momento en su carrera que le estaría causando una fuerte depresión que la aleja de sus amigos y familia.

"La chica dorada", según reveló una fuente cercana a la cantante para la revista TV Notas, se ha quedado sin disquera y no vende boletos de su gira por Estados Unidos.

"Las personas cercanas a Paulina y con la gente que trabaja estamos preocupados por ella y por su salud, la vemos afectada. (...) Desde hace semanas se le han juntado muchas cosas, tanto personales como laborales, y no ha sabido cómo resolverlas, ¡Le llueve sobre mojado", relató la fuente.

Además, aseguran que Rubio se ha visto afectada por su edad, pues está cerca de cumplir 50 años y "se ha dado cuenta que manejar una imagen fresca y juvenil en el escenario y en sus canciones ya no le está funcionando mucho".

Y tras haberse quedado sin contrato con la disquera que había trabajado 20 años, Universal Music, "Pau" tenía la esperanza de que Sony Music firmara con ella, sin embargo, no logró convencerlos debido a que ya no tiene una carrera sólida y no vende discos.

"Está muy preocupada porque casi no ha vendido entradas (de su Deseo Tour), el primer concierto es el 12 de septiembre, en San José California, y apenas ha vendido el 10 por ciento de las localidades", detalla.