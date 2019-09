¿Quiénes son los candidatos para dirigir a Cruz Azul?

Ricardo Peláez intentó evitar a toda costa las contrataciones de pánico, pero la salida de Pedro Caixinha lo obliga a buscar nuevo director técnico para el Cruz Azul.

Son cinco los nombres más sonados para sentarse en el banquillo celeste: Antonio Mohamed, Juan Francisco Palencia, José Manuel de la Torre, Matías Almeyda y Robert Dante Siboldi.

El club publicó este lunes por la mañana que, por acuerdo mutuo, Caixinha dejó el puesto, ardiendo por los 22 años que La Máquina está por cumplir sin título de Liga. El primer candidato es el "Turco", quien se encuentra libre y listo para regresar al futbol mexicano, desde que salió de los Rayados, en mayo de 2018.

Mohamed ya ha trabajado con Peláez, en el América, y se coronaron en el Apertura 2014; sin embargo, el sudamericano y el directivo rompieron relaciones y Antonio se fue mal de Coapa.

El segundo en la lista es Palencia, "El Niño" de La Noria y campeón cementero en el Invierno 1997. Paco, ya con experiencia en la Liga MX, no le diría que no a la oportunidad de regresar a la casa que le dio su primera oportunidad de ser futbolista. "Me emocionaría muchísimo entrenar a Cruz Azul", suspira Palencia, vía telefónica a EL UNIVERSAL Deportes.

"Me encantaría regresarles todo el apoyo que a mí me dieron hace muchos años. He estado maduro como entrenador y poder ayudar a los chicos, sería la mejor forma de hacerlo", comentó.

El Chepo también es opción. A pesar de su carácter, su experiencia y disciplina agradan a la directiva celeste, que le urge orden para lograr el campeonato.

Contratar a Almeyda sería como fichar a un jugador, porque deberán negociar, en este caso, primero con el San José y, posteriormente, con el sudamericano, quien también tendrá sus propias condiciones. El pago sería mayor a los 3 millones de dólares.

Por último está Robert Dante, quien ya ha estado en el banquillo celeste —en 2009—, y conoce la manera de trabajar en La Noria.