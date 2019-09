Como yo lo esperaba realmente no es mucho lo que se pueda comentar al Primer Informe oficial del Presidente Manuel López Obrador, al margen de que si es el tercero por los que le precedieron por los primeros 100 días etc. Y también por que el protocolo tradicional paulatinamente con el tiempo se viene desvaneciendo.

Voy a dejar por esta ocasión de lado los temas tan recurrentes que principalmente siguen provocando “ nubarrones “ en el firmamento del país como el cancelado aeropuerto de Texcoco, las inversiones para Pemex que será un acertijo para seguirlas con lupa, la viabilidad de la refinería de Dos Bocas, el inicio del Tren Maya ya que sin duda seguirán gravitando constantemente entre nosotros los simples mortales y los pros y contras entre los especialistas, economistas, analistas para que nos ilustren de cómo afectaran nuestras finanzas con el correr de los meses.

En cambio prefiero reconocer que es muy poco tiempo con todo y lo que ya conocemos para tener una verdadera y sólida evaluación de lo que significará la Cuarta Transformación para el desarrollo del país; en primer término está el hecho ineludible que estamos en tiempos convulsos y peligrosos en todo el mundo y por ende que nos afectan también, considerando desde luego que con más repercusiones por nuestra alta dependencia económica y geográfica con el país más poderoso además del agravante de un impredecible Presidente Trump y su complicada, personal y accionar belicosamente según su particular accionar ante los conflictivos problemas que se tienen en el día a día, lo cual impone a nuestro gobierno un peaje de alto costo por el tamaño y peso abrumador, independientemente de para evitar mayores problemas con el país vecino es mejor aceptar sus condiciones que enfrentarlas, aduciendo que existe como siempre una excelente relación y amistad histórica con México y que lo han refrendado desde el propio Presidente López Obrador y el Canciller Marcelo Ebrad; por cierto me sorprendió en el informe que uno de los nutridos aplausos de la selecta concurrencia cuando se mencionó en el informe lo que representa para nuestras finanzas públicas las remesas que envían nuestros paisanos lo cual me parece irónico y aquí destaco uno de los problemas que paulatinamente se agravan que considero muy peligroso como lo es el de los migrantes que siguen estancados y en aumento en nuestro país donde la Cancillería nos quiere mostrar con espejitos el éxito de sus tenciones que espero equivocarme pero no veo que exista una verdadera solución, por supuesto conociendo que es una situación complicada y difícil en todo el mundo.

Reconozco que López Obrador ha mantenido la determinación de respetar la autonomía del Banco de México con todo y sus críticas a los señalamientos del Gobernador del Banco de México, de la misma manera el respeto reiterado al Poder Judicial y la autonomía Legislativa independientemente del resultado electoral pero eso es otro tema, la austeridad que es cierta, la lucha contra la corrupción y en los casos del orden jurídico se verán los resultados pero hay camino para andar, la reiterada visión de no endeudar al país y rígido control de las finanzas públicas que sin embargo peligran y el que lo sabe es el Secretario de Hacienda Arturo Herrera para malabarear con lo que dejará de ingresar por Pemex, el apoyo comprometido y los programas sociales que se aplauden todos ellos pero habrá que ver como se presentará en el próximo presupuesto para el año próximo.

Los grandes problemas que tiene que solucionar el Gobierno Federal que encabeza el Presidente López Obrador y que son los retos por enfrentar es el Estancamiento Económico, la incertidumbre y confianza por lo mismo del sector privado con quien urge concertar una alianza, proyectos claros y viables que se pueden hacer en conjunto relacionados con la infraestructura de comunicación, construcción acompañadas con fuentes de trabajo mejor remuneradas y desde luego con el Sector Energético donde no es claro una política clara que de confianza a los inversionistas del país y del exterior que en pocas palabras es lo que también nos agobia al tener a las Calificadoras con la lupa sobre nuestra economía y esperan acciones concretas que al final es precisamente lo que esperamos la mayor parte de la sociedad mexicana.

De que se puede realizar se puede, termino precisamente aplaudiendo la solución que se dio a los problemas de los contratos de las empresas constructoras de gasoductos y la CFEpara ello se requirió la negociación del Gobierno, de Carlos Slim, Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial y otros personajes líderes del Sector Privado que no podría enumerar con exactitud; el punto de inflexión fue precisamente que intervinieran los que saben y no significó un desdoro para el Presidente o colaboradores del Gobierno, al contrario deja la esperanza de que se puede rectificar e invitar a todos los sectores para que en conjunto se puedan solucionar muchos de los problemas que tendremos próximamente delante, esa debe ser la dinámica y lo que esperaría en el siguiente informe de Gobierno.