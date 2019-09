Detienen a ex primera dama de Guatemala

La excandidata a la presidencia de Guatemala y ex primera dama del país, Sandra Torres, quedará retenida en una cárcel de una brigada militar al menos hasta terminar la semana, luego de que este lunes fuera detenida por supuestos delitos de financiación electoral ilícita.

La jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A, explicó que el pasado viernes giró la orden de captura por entender que había peligro de fuga y obstaculización a la verdad, y la envió a la cárcel que funciona en la Brigada Militar de Mariscal Zavala.

Será hasta el próximo viernes a las 9:00 hora local (15:00 GMT) cuando se celebre la audiencia de primera declaración ante este mismo Juzgado, que deberá decidir si la procesa o no por los delitos que pide la Fiscalía, "financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita".

Las autoridades arrestaron este lunes en su residencia, ubicada en una colonia de la carretera hacia El Salvador, a la excandidata a la presidencia por el partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y horas después llegó a la Torre de Tribunales tapada con una capucha, unas gafas de sol oscuras y un pañuelo que ocultaba casi toda su cara.

Sin dar declaraciones y rodeada por periodistas, la ex primera dama solo se limitaba a decir: "Ya me están quitando el aire. Me voy a desmayar".