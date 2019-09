Taxistas y Municipio alcanzan acuerdo parcial por apps

Francisco Guardado, miembro del Grupo Empresarial de Transporte en La Laguna, informó que se llegó a diversos "acuerdos parciales" con el Municipio de Torreón en el tema de Uber, DiDi y plataformas similares, toda vez que taxistas realizaron una manifestación el pasado 21 de agosto en la Plaza Mayor, precisamente para exigir sanciones a dichas empresas en la ciudad.

"La reunión con las autoridades la tuvimos la semana pasada ya por fin, tuvimos un acuerdo parcial con ellos en el sentido de que habrá un plazo de 30 días, o sea todo septiembre, para que se estén aplicando medidas especiales contra los Uber, se comprometieron a estar utilizando personal de Autotransporte, de Inspección y Verificación para apoyar en eso, también nos indicaron que van a lanzar en medios y en redes llamados al orden, más cuestiones que tienen que ver con una campaña informativa".

Guardado señaló que la reunión fue "positiva" y reconoció la voluntad del Gobierno municipal para tratar de meter orden en el tema del transporte vía app, aunque dijo que el gremio de transportistas establecidos "aún no está de acuerdo", ya que el escenario que buscan es que se limite por completo la operación de Uber, DiDi y similares hasta que no cuenten con un registro oficial, o bien, que obtengan sus concesiones en unidades "como todos los demás".

"La verdad no estamos conformes, tampoco llegamos a ese grado, pero pues, bueno, nosotros vamos a revisar lo que sucede en estos 30 días que nos comentaron... Por lo pronto no hay manifestaciones, nada de eso, vamos a darle tiempo a la autoridad y que hagan lo que tengan que hacer, nosotros vamos a seguir trabajando como siempre, tratando de cumplir lo que nos indican", dijo el transportista.

Cabe recordar que el propio alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó durante agosto que se llegaría a diversos acuerdos con los taxistas inconformes, pero la aplicación de operativos especiales con agentes de Vialidad no estaba a discusión, pues se trataba de una corporación con agentes limitados a tareas ya definidas, principalmente en escuelas, eventos especiales, aplicación de programas como el alcoholímetro y cruceros con alto tráfico.

Cuestionado al respecto, el propio Francisco Guardado confirmó que dentro del acuerdo que tuvieron para este mes de septiembre, no se contemplaba la utilización de agentes de Vialidad para la detección y sanción de conductores de Uber o DiDi.

Señaló que se trata de una determinación que no comparten, pero respetan en el entendido de que hubo una respuesta concreta de parte del Municipio de Torreón.

"Es lo que ellos nos han venido diciendo, que no existen los suficientes agentes para vigilar la ciudad y para detener a los que traigan Uber; mire, realmente nosotros no estamos en contra de ellos (Uber) o de la modernidad, pero sí queremos que se apliquen las leyes para todos, no puede ser que a unos sí les haces operativos, les haces revisiones y a otros no, a los otros los dejas en paz porque andan en vehículo particular, es cuestión de que se apliquen las leyes parejo", afirmó Francisco Guardado.

¿Qué harán?