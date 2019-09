Diputado reclama a pasadas legislaturas locales por ser 'comparsas de malas decisiones'

En el marco del inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de Coahuila, el diputado del PAN, Juan Antonio García Villa, criticó a las legislaturas anteriores en la entidad, a quienes acusó de ser "comparsas de las malas decisiones de los gobernadores pasados".

El legislador reclamó el hecho de que sus antecesores no hayan realizado su labor de contrapeso en temas de "alta relevancia" para la actividad operativa del estado, señaló en específico el tema de la contratación de la llamada "Megadeuda", la revisión de las "empresas fantasma" durante la gestión de Rubén Moreira, además de otras situaciones que actualmente se están revisando "a posteriori".

"En su oportunidad, el Congreso de Coahuila estuvo total y absolutamente controlado por el gobernador, no fue un poder independiente y Coahuila está sumido en una situación verdaderamente crítica, tan crítica que difícilmente creo que haya otro estado donde sólo el pago de intereses de una deuda pública descomunal, sea tres veces más que el monto de la inversión pública, y eso sin bajarle prácticamente ni un peso al saldo de la deuda".

García Villa negó afirmaciones del gobernador, Miguel Ángel Riquelme, quien ha dicho que el tema de la deuda se encuentra "bajo control", esto al señalar que se han solicitado reestructuras a la misma que "hace evidente la carga a la que estamos sometidos".

"No nos han querido decir a qué se destinaron (los recursos), pues fue la verdad para financiar gasto corriente que para eso no es correcto contratar deuda pública, pero no ha logrado disminuir su saldo, y lo que es más grave, han realizado dos reestructuras que no han disminuido ni el saldo, ni establecen mejores condiciones para el pago de ese endeudamiento brutal".