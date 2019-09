Rey Vargas insiste en enfrentar a Dany Román para unificar títulos

Rey Vargas tiene claros sus objetivos en el mundo del boxeo, por ello es que insiste en enfrentar a Dany Román para unificar los títulos de peso supergallo y así conquistar los cinturones de los máximos organismos.

“Yo llevo tiempo levantando la mano para esa pelea con Danny Román, me gusta el estilo de Danny Román y estamos seguros de que le podemos dar a la afición una gran pelea, un verdadero choque de campeones”, aseguró.

El monarca de esta categoría del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dejó en claro que lo que pide está respaldado por las actuaciones que ha tenido en el cuadrilátero: “Yo lo he demostrado arriba del ring con hechos y no con palabras, al que me han puesto lo hemos derrotado”.

Destacó que “se ha hablado (de esta pelea), de alguna manera Danny Román la ha buscado, yo la estoy buscando, creo que solo es cuestión de platicarlo bien”.

“Eso lo dejo en manos de los promotores, ellos sabrán cuándo es el mejor momento para hacerlo, así como vamos, tarde o temprano yo pienso que se va a dar esa pelea”, sentenció.

Vargas Roldán (34-0 y 22 KO´s) posee el cinturón verde y oro del CMB, mientras Román (27-2-1 y 10 KO´s) presume los cintos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).