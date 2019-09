'Chicharito' sigue imaginándose cosas chin...

El futbolista mexicano fue presentado con su nuevo club, hablando de sus objetivos y su responsabilidad como jugador del Sevilla.

En entrevista con los medios de comunicación Javier declaró que se siente feliz de esa nueva aventura que le brinda el cuadro español. "Iba platicando mucho con mi agente cuando iba a aterrizar, de que es una bendita oportunidad que se me está brindando, yo se de la responsabilidad, la exigencia que conlleva representar a este club y que estoy encantado, feliz"

Agregó que se es una lástima el que su llegada se de en el parón por la fecha FIFA, ya que le gustaría enfocarse de lleno al trabajo con su club.

Hernández dijo a la prensa que el se visualiza haciendo muchos goles y consiguiendo títulos con la institución sevillista. "Yo siempre lo he dicho, yo siempre me ando imaginando cosas 'chingonas', por que es gratis nadie me lo quita, entonces yo me visualiza haciendo muchos goles, dando lo mejor para el equipo, ayudándolo y consiguiendo cosas grandes con esta institución.