Captan a Lady Gaga besando a Dan Horton en concierto

En redes sociales circula un supuesto video de la ganadora del Oscar durante un concierto de The Cure y The Pixies en Pasadena, California, junto a un hombre que usuarios afirman se trata de Dan Horton, un ingeniero de sonido, con quien la cantante ya había sido captada y se rumoraba había comenzado una relación en julio.

En el clip, se puede ver a ambos intercambiando palabras al oído, y en un momento el hombre que señalan es Horton, abraza a Lady Gaga y ríen para luego ser grabados besándose.

Incluso Gaga elogió la velada como un éxito. "Me encanta the cure, sentí que mi viejo yo cobró vida esta noche, qué espectáculo @thecure", escribió en su historia de Instagram, citando el sencillo '93 de la banda, "whateveridoitsneverenough".

Momentos después, regresó con otro video de sí misma bailando, escribiendo a sus 39 millones de seguidores, "Cuando la música es mágica".

Lady Gaga updates her Instagram story after going to The Cure’s concert in California tonight!



“Felt my old self come alive tonight, what a show” pic.twitter.com/znIoAlUkbB