VIDEO: Jonas Brothers acude a llamado de fan con cáncer

Previo a su show del fin de semana en el estadio Hershey Park como parte de su gira Happiness Begins, la banda estadounidense sorprendió a Lily Jordan, una joven de 16 años.

La fanática utilizó sus redes sociales para comentar que no iba poder asistir al show de sus ídolos por su tratamiento. "@Jonasbrothers se suponía que iba a estar en su concierto en Hershey mañana, pero en vez de eso voy a cruzar la calle haciendo quimioterapia".

Sin esperarlo y en medio de la tragedia que enfrenta, la chica pasó un momento agradable al conocer a sus ídolos, posó para las fotos siempre emocionada y luciendo una sonrisa. "Gracias por invitarnos a venir a verte", dijo Kevin a Lily.

Luego de seis años de ausencia, los hermanos regresaron a la música en marzo pasado con el estreno de su sencillo Sucker y arrancaron su tour mundial en agosto en Miami.

El trío se formó en 2005 y un año después lanzó su álbum debut titulado It´s about time, seguido de otros discos como Jonas Brothers y A Little bit longer. En 2013 anuncia que se separará para seguir cada uno sus inquietudes personales y artísticas.

BEST VIDEO YOU'LL SEE TODAY: The Jonas Brothers surprised Lily Jordan at Penn State Children's Hospital before their show tonight! The inspiring teen has been battling cancer for years, & raises money for other children with the disease. Lily says the visit "made her life." pic.twitter.com/q6qctFanbo