Miles Teller y Keleigh Sperry se casan en Hawái

Miles Teller y Keleigh Sperry son oficialmente marido y mujer.



El actor de 32 años y la modelo de 26, se dieron el sí este fin de semana en una iglesia católica en Maui, una isla en Hawái, frente a un grupo íntimo de familiares y amigos, según informó el portal TMZ.



Entre los invitados, estuvieron presentes la actriz Nina Dobrev, Grant Mellom y Rebecca Rittenhouse.



Al término de la ceremonia nupcial, la pareja abandonó la iglesia arriba de un Porsche Roadster antiguo donde se dirigieron al lugar de la fiesta.



El tema de la recepción fue jungla tropical, al que todos los invitados acudieron luciendo atuendos coloridos.

La pareja deleitó a sus invitados con la presencia del DJ Kigo para que tocara en su boda.

Su primer baile comenzó con el tema If I didn’t have you de Vince Gill, pero el giro romántico llegó cuando la banda tocó Take my breath away de Berlín.

Fue en mayo de 2013 cuando comenzó el noviazgo entre esta pareja, y luego, en agosto de 2017, Teller le propuso matrimonio a Sperry, durante un viaje que hicieron en África.

En aquella ocasión, Keleigh publicó en redes un pequeño álbum de fotos en las que mostró su enorme anillo de diamantes, y en las que también se le podía ver radiante, en brazos de su novio.