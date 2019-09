Afición turca celebra el fichaje de Falcao por el Galatasaray

Los rumores del fichaje llevaban semanas encendiendo el debate en la prensa deportiva, y el entusiasmo se desbordó cuando el club anunció con un mensaje escueto en Twitter que "se habían iniciado negociaciones oficiales" con Falcao y su club, el Mónaco.

Desde el mediodía de ayer, miles (según algunas estimaciones aparecidos en la prensa, unos 25.000) de hinchas del Galatasaray acudieron al antiguo aeropuerto de Estambul Atatürk, ahora utilizado solo para vuelos de carga y avionetas privadas, para dar la bienvenida al jugador.

More than 25,000 Galatasaray fans turned up to greet Falcao at the airport.



Incredible pic.twitter.com/noVbc1R1bB