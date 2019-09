¿Qué películas llegarán a las salas de cine en septiembre?

Inició septiembre y con esto también llega una variedad de estrenos a la cartelera del cine en México.

Las pantallas grandes preparan este mes estrenos para todos los gustos, desde películas animadas, de terror y suspenso, ciencia ficción, acción y dramas, así como propuestas nacionales como Olimpia, la cual se estrenó en el FICM 2018, y Sonora de Alejandro Springall.

Estos son los estrenos de septiembre en los cines mexicanos:

It: Chapter 2

6 de septiembre



En 2017, Andy Muschietti trajo de vuelta al tenebroso payaso con el remake de It. Esta vez el emblemático personaje regresará después de dos años, bajo un ritmo similar al filme de los 90 protagonizada por Tim Curry. En esta parte, el club de los perdedores vuelven a Derry Maine para derrotar a “Pennywise”, una entidad milenaria que regresa en un ciclo de 27 años para alimentarse de niños. Para esta segunda entrega, el elenco está conformado por Jessica Chastain, James McAvoy y Bill Hader.

The Angry Birds 2

6 de septiembre



Sony Pictures, lanzó en 2016 la cinta Angry Birds, la cual se basó en el popular videojuego donde un grupo de aves de una isla se tienen que enfrentar a una comunidad de puercos de una isla vecina. El filme cobró tal éxito que de nueva cuenta está de regreso, pero con una historia mucho más profunda a la de la primera entrega.

La música de mi vida

13 de septiembre



Esta producción, sigue la vida de “Javed”, un británico de ascendencia pakistaní de los 80, una época política y socialmente confusa. Para poder escapar de una realidad racista y conservadora, “Javed” escribe poesía, cuya fuerza se potencia cuando descubre la música (sobre todo las letras) de Bruce Springsteen, quien se convierte en su ídolo y un ejemplo a seguir. La película, está musicalizada por el trabajo del músico estadounidense.

Rambo: Last Blood

20 de septiembre



Rambo, uno de los personajes más icónicos, llega este mes con su quinta entrega titulada Last Blood, en la que trae de vuelta al personaje para cobrar venganza por la desaparición de su sobrina, por lo que se enfrentará a uno de los carteles más peligrosos de México.

Midsommar

20 de septiembre



Es un drama de terror y suspenso donde conocemos a “Dani y Christhian”, una pareja que decide darse una segunda oportunidad al ir con unos amigos a una festival en Suecia, pero no en la ciudad, sino en una lejana y misteriosa villa. Con el tiempo, los invitados descubren que no se trata de algo bueno, sino que forman parte de un ritual extraño del que no pueden escapar.

Ad Astra

20 de septiembre



Dirigida por James Gray, la cinta, protagonizada por Brad Pitt, es una odisea visual de ciencia ficción y drama en la que se presenta a “Roy McBride”, un exitoso ingeniero y astronauta que presencia algo conocido como The Surge, un fenómeno íntimamente relacionado con la desaparición de su padre, quien había embarcado en una misión secreta a Neptuno. Las críticas por la interpretación de Pitt han sido positivas, lo mismo para el trabajo visual.

Un amigo abominable

27 de septiembre



En esta cinta, el director Jill Culton, nos presenta a “Yi”, una adolescente de Shanghái que descubre a un ser enorme en la azotea. Se trata de un “Yeti” (el abominable hombre de las nieves) que se encuentra perdido, y debe encontrar el camino de regreso a casa en el Everest. Para evitar que sea capturado, “Yi” le pide ayuda a un par de amigos para sacarlo del caos de su ciudad, y llevarlo sano y salvo a casa.

Boda sangrienta

27 de septiembre



En este filme la protagonista cuyo nombre es “Grace”, contrae matrimonio con un miembro de la familia “Le Domas”, que tiene un legado millonario. En la noche de su boda, mientras porta aún su vestido de novia, los miembros de la familia deciden jugar a las escondidas, pero con un toque satánico que involucra sangre y muerte.

The Goldfinch

27 de septiembre



Se trata de una adaptación de la novela del mismo nombre escrita por Donna Tartt y dirigida por John Crowley. La historia está protagonizada por “Theo Decker” (Ansel Elgort), quien pierde a su madre durante un ataque terrorista en un museo. De este modo, se convierte en un protegido de la señora “Barbour” (Nicole Kidman), quien no logra hacer que “Theo” supere el dolor de la pérdida de su madre, y el amor que le tenía a las cosas que ella le enseñó.

Olimpia

27 de septiembre



Esta cinta mexicana, sigue el recorrido de tres estudiantes durante el Movimiento del 68. La película destaca por ser una rotoscopia en animación, es decir, luce como una acuarela. El trabajo fue realizado por estudiantes de la UNAM, y fue dirigida por Manuel Cravioto.

Y, para cerrar el año, llegarán varias propuestas de Netflix como The King, The Irishman, The Laundromat o Los dos papas, acompañadas de otras cintas como Joker, Zombieland 2, Terminator: Dark Fate, la segunda parte de Maléfica y Frozen, Dr. Sleep, Star Wars: The Rise of Skywalker, y más.