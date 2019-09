Rechazan ratificación de Beatriz Galván como directora del IMM de Lerdo

Promoventes de diversos procesos de Alertas de Violencia de Género en el país rechazan la ratificación de Beatriz Galván Roque como directora del Instituto Municipal de la Mujer de Lerdo, argumentan que no haya leído el documento de la Alerta y la judicialización de dos expedientes en los tres años que tiene al frente.

"Manifestamos nuestra preocupación ante la falta de compromiso que exhibe el C. Presidente Municipal de Lerdo Durango Homero Martínez Cabrera, en su primera acción como alcalde en funciones en materia de género, que pone en entredicho el interés por promover e impulsar políticas públicas para incorporar la perspectiva de género en programas y acciones de gobierno al nombrar nuevamente a la Lic. Beatriz Galván Roque como directora del Instituto Municipal de las Mujeres", señalan a través de un comunicado.

Añaden que Beatríz Galván Roque se desempeñó durante el trienio anterior como directora del Instituto Municipal de la Mujer "con resultados muy alejados de su función: en particular, a ocho meses de decretada la Alerta de Violencia de Género en el Municipio, reconoció ante medios de comunicación no haber leido el resolutivo, y por tanto durante este mismo periodo, no entregó el Programa sobre la política municipal orientada a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres".

Apuntan que de los casos acompañados sólo se judicializaron dos, según en sus propias palabras porque “a las mujeres que son víctimas de todo tipo de violencia les falta valor y decisión”

"De esta manera, la misma titular de la instancia dedicada a tomar acciones tendientes a eliminar la discriminación y la violencia, revictimiza a las mujeres que acuden ante la dependencia para, a través de un proceso profesional, serio y transversal, recibir las herramientas necesarias para iniciar los procesos judiciales, lo cual dados los resultados, no reciben".

Solicitaron "de forma urgente" , una reunión con el alcalde Homero Martínez Cabrera, "para recibir una explicación sobre como va a enfrentar el clima de violencia feminicida que vive su municipio, y que provocó el decreto de Alerta a partir de decisiones que tienen más que ver con pago de cuotas partidistas y favores políticos, que con un real interés por modificar la condición y posición de las mujeres lerdenses".

Las asociaciones firmantes son:

Fundación por la Promoción, El Desarrollo y El Empoderamiento de las Mujeres A.C., Nosotros, Nosotras Durango A.C., Si Hay Mujeres en Durango A.C., Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Alvarez A.C. (Colima), Alianza por la Dignidad Humana y la Acción Social (Querétaro), Centro Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo A.C., (Querétaro) Comité Promotor de la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres (Querétaro) y Colectivo Ola Feminista de la Laguna.