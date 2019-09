Bobby Brown, nacida para brillar

Unos nacen con estrella y otros estrellados, pero en el caso de esta joven actriz aplica la primera, pues a su corta edad ha demostrado que su talento la llevará a ser reconocida como una de las mejores en el gremio y que el límite será solo el cielo, pues desde que conoció la fama con su exitosa serie no ha dejado de trabajar y al parecer no va a parar.

Con solo 15 años, Millie Bobby Brown parece tenerlo todo. Gracias a su interpretación en la aclamada serie Stranger Things, se perfila como la actriz joven más cotizada de la actualidad. Además, su encanto natural la ha convertido en un verdadero ícono de moda y estilo.

La vida de Millie Bobby Brown tuvo que dar muchas vueltas para llegar al lugar indicado. De nacionalidad británica (aunque nació en España, en 2004), se trasladó con su familia a Reino Unido y cuando cumplió cuatro años se mudaron a Orlando. Allí, fue inscrita en clases de actuación, baile y canto, y a los siete años fue descubierta por un agente, lo que llevó a toda la familia a irse a Los Angeles.

Una vez en Hollywood, logró sus primeros papeles. Pero su gran oportunidad llegaría poco después al ser seleccionada para encarnar a Eleven, uno de los personajes principales de la serie Stranger Things. Su actuación le valió, a los 13 años, nominaciones a los Premios Emmy, al Premio del Sindicato de Actores de Cine, SAG, entre otros.

En julio de este año se convirtió en la colaboradora más joven de Converse con una colección unisex y customizable de tenis Chuck Taylor All Star llamada Millie By You. Para ello, la actriz trabajó con los diseñadores de la marca combinando una paleta de 10 colores (sus favoritos) y estampados distintos inspirados en su pasión por el mar.

Tras su popularidad en el mundo del espectáculo y las acertadas apariciones en las alfombras rojas y portadas de revistas, Millie se ha convertido, a su corta edad, en un referente de estilo y es conocida su debilidad por la moda. Se le ve comúnmente luciendo Burberry o Stella McCartney, dos de sus marcas favoritas. Por otro lado, recientemente, modeló para la campaña de Calvin Klein By Appointment, de Raf Simons.

Recientemente, anunció el lanzamiento de su propia línea de cosméticos enfocada en el mercado de las adolescentes. Bajo el nombre Florence by Mills, presenta maquillaje y productos de cuidado para la piel bajo un concepto vegano y amigable con el ambiente. Además, destinará parte de los beneficios obtenidos con la venta de las colecciones a la lucha contra el cáncer infantil.