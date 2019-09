Justin Verlander lanza su tercer juego sin hit

Justin Verlander subió a la lomita para encargarse de la novena entrada. Estaba consciente de los juegos sin hit que había logrado, y también de los que había dejado escapar.

El as añadió una nueva proeza a su envidiable currículum.

Verlander lanzó ayer el tercer juego sin hit de su carrera, en medio de una temporada en la que ha lucido dominante y en la que ahora tiene un nuevo logro por destacar, tras una actuación en la que lució intratable para que los Astros de Houston derrotaran 2-0 a los Azulejos de Toronto.

El diestro de 36 años se convirtió apenas en el sexto lanzador que ha logrado al menos tres juegos sin hit en la historia de las Grandes Ligas. En ese selecto grupo figuran leyendas como Nolan Ryan, Sandy Koufax y Cy Young.

"Esto significa mucho", reconoció Verlander. "Mentiría si dijera que no lo sabía. Me he quedado muy cerca. Desde que logré el segundo, había dejado escapar otros dos en la novena entrada y otro par en la octava. Definitivamente estaba al tanto del aspecto histórico de esto. Es un obstáculo difícil de superar y un momento muy especial para mí".

Verlander (17-5) ponchó a 14 y permitió sólo un corredor en base, al ceder pasaporte a Cavan Biggio con un out en el primer inning.

Se convirtió en el primer pitcher en lanzar dos juegos sin hit como visitante en el mismo estadio _también logró uno en el Rogers Centre en 2011 como abridor de Detroit. Su otro encuentro sin aceptar imparables fue en 2007 para los Tigers contra Milwaukee.

El nuevo logro de Verlander tuvo un sabor mucho más dulce tras las frustraciones que había vivido en otros intentos.

A finales de la campaña de 2011, vio roto un sin hit en el octavo episodio. Le ocurrió en la novena entrada durante las campañas de 2012 y 2015. Otro intento naufragó en mayo, durante el séptimo inning de un encuentro ante los Medias Blancas.

La modelo Kate Upton, esposa de Verlander, asiste actualmente al Festival de Venecia, desde donde tuiteó una felicitación.

"Ella fue la primera persona a quien llamé", dijo Verlander. "En realidad estaba despierta muy tarde, viéndolo todo. Así que fue algo asombroso".

Verlander está empatado como líder de victorias en las Grandes Ligas este año. Encabeza las mayores en ponches y entradas, y es el mejor de la Liga Americana en efectividad.

El novato Abraham Toro bateó un jonrón de dos anotaciones con dos out en el noveno episodio contra Ken Giles (2-3) que allanó el camino para que Verlander completara el sin hit.

"Toda la cueva enloqueció, porque todos los jugadores sabían lo que estaba en juego", dijo Toro, quien además hizo una jugada de rutina en una rola de Bo Bichette para el último out.