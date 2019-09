Salma Hayek celebra sus 53 años trabajando

Hoy Salma Hayek está de mánteles largos, la originaria de Veracruz soplará hoy 53 velas en su pastel y al lado de su familia. Tras haber sido nominada como Mejor Actriz al premio Oscar 2003 por su trabajo en el filme Frida, se convirtió en la mexicana de mayor éxito a nivel mundial.

Nació en 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz. Es hija del político y empresario Sami Hayek Domínguez, así como de la cantante de ópera Diana Jiménez Medina.

Está casada con Francois-Henri Pinault y tienen una hija llamada Valentina Paloma Pinault Hayek.

Aunque inició la carrera de relaciones internacionales, la abandonó al poco tiempo para dedicarse a la actuación, medio en el que hizo sus pininos a través de la obra infantil Aladino.

Después trabajó en la telenovela Nuevo amanecer (1988); hizo un par de comerciales para la televisión, fue La chica de Televisa y finalmente, protagonizó Teresa en 1989.

Al inicio fue un melodrama de relleno, pues se transmitía por la tarde.

Nadie le tomaba importancia porque en el elenco figuraban actores poco conocidos. Sin embargo, la buena interpretación que dio al personaje, que en el pasado había hecho Maricruz Olivier, hizo que la cambiaran al horario estelar y batió récord de audiencia en México. Dada la fama que Salma alcanzó, se trasladó a Los Angeles, California, para estudiar actuación e inició una carrera llena de éxitos.

Entre su filmografía destacan: Fled, 1996; ¿Quién diablos es Juliette?, 1997; Fools rush in (Un impulsivo y loco amor), 1997; Follow me home, 1997, y The hunchback (El jorobado de Notre Dame), en 1997, Breaking up, 1997; Stole di stole, 1998; 54 (Studio 54), 1998; The faculty, 1998; Wild, wild West (Las aventuras de Jim West), 1999; Dogma, 1999; El coronel no tiene quién le escriba, 1999 y Frida (2000).

Próximamente será "Ajax", líder de los llamados Eternos que formarán parte de la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel.