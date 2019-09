Temen empresarios a política económica

Empresarios coinciden en su temor por las políticas económicas aplicadas en este primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incertidumbre, falta de recursos federales para concretar programas y obras, así como el nulo crecimiento del país, mantienen el temor de los diferentes sectores productivos.

Para el presidente de la Canacintra Torreón, Carlos Braña Muñoz, los números son fríos, y aunque el presidente de la república ya no quiere que se establezcan mediciones con base en el crecimiento del país, la realidad es que no se puede soslayar. "El crecimiento de la economía del país fue nula. De hecho el crecimiento en el primer trimestre fue negativo y en el semestre fue 0.3, lo que dice que la creación de fuentes de empleo no se ha logrado. Tampoco llegan inversiones ante la inestabilidad.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Luis Cuerda Serna, indica que "tampoco hay confianza y la incertidumbre es lo único que prevalece".

Refiere por ejemplo el reciente anuncio de que se aplicarían importantes recursos por parte de la Secretaría de Hacienda para equilibrar la situación económica del país y mucho de eso se destinaría a los créditos al consumo y el restablecimiento de programas para emprendedores

"Pero solo quedó en el anuncio de estos recursos y programas, ya que la Secretaría de Hacienda no ha liberado nada ".

A su vez, Ramón Mata Bolívar, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dice que la situación por la que atraviesa el sector es grave.

Son "focos rojos" los que vemos, ya que la situación no presenta visos de solución. "Vamos reajustando más los empleos porque no hay inversiones privadas y mucho menos públicas".

Reiteró la solidaridad del gremio de la construcción al presidente López Obrador en su primer año de gobierno, "pero eso no impide que veamos un futuro económicamente incierto".