Cassandra Sánchez-Navarro le temía a los musicales

Cassandra Sánchez-Navarro ha desarrollado su carrera en cine, teatro y televisión, pero se había resistido a los musicales porque les tenía miedo, hasta que llegó la oportunidad de protagonizar Sugar. "Honestamente, no aceptaba las propuestas porque tenía miedo. Cada que quería pisar un escenario, pensaba que quizá no podría hacerlo, que la gente diría: 'la pusieron ahí por ser la hija de… pero no pudo'", dijo.

Sin embargo, un día se armó de valor y dijo: 'Yo estudié esto y más me vale crecer, porque si no es ahorita, ¿cuándo? Le pedí a la vida que me mandara algo y me cayó Sugar, que es lo más divertido".

Al lado de Arath de la Torre y Ariel Miramontes, Cassandra dará vida a Sugar, un personaje que en 1959 interpretó Marilyn Monroe en cine bajo el título Some like it hot, con un libreto de Peter Stone, música de Jule Styne y letras de Bob Merrill.

"Estamos trabajando a tope y todos los días, excepto los lunes. Estoy aprendiendo mil cosas todos los días. Nunca había estado en un proceso tan tedioso, específico y perfeccionista, pero el teatro tiene que ser así para que aterrice la obra cada noche", platicó.

En el teatro, precisó, "primero averiguas dónde te paras, luego qué haces y después comienzas a meter el arte. Ya al final, te diviertes. Ahorita estamos en el proceso de aprender la historia y 16 canciones en 15 sets".

Cassandra Sánchez-Navarro es tataranieta de Virginia Fábregas, nieta de Manolo Fábregas, hija de Mónica Sánchez-Navarro y sobrina de Rafael Sánchez-Navarro. Proviene de una dinastía de grandes actores de teatro. En Sugar tendrá que cantar, tocar el ukelele y bailar tap.

"El canto no es mi fuerte, pero soy actriz, una actriz que canta. En lo referente al baile, también siempre lo he hecho, sólo es cuestión de afinar el tap que me sale bastante bien.

"Estoy muy contenta con el maestro Óscar Carapia, dice que cada día tenemos muy buenos avances y estoy emocionadísima, ya quiero estrenar".