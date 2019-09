Los actores Vadhir Derbez y Ximena Romo hacen la nueva versión de 50 First Dates

El amor intenta superar todas las barreras, incluso las de la pérdida de memoria a corto plazo, en Como si fuera la primera vez, una comedia romántica protagonizada por los actores mexicanos Vadhir Derbez y Ximena Romo. La nueva versión cinematográfica de 50 First Dates (Como si fuera la primera vez) con Adam Sandler y Drew Barrymore de 2004 tiene varios cambios: en vez de desarrollarse en Hawái fue filmada en las paradisiacas playas de República Dominicana y la pareja no es de mediana edad, sino que son veinteañeros.

Lo que sí tienen en común ambas cintas es la falta de memoria de Luci (Romo), quien sólo puede recordar su pasado remoto y cree que vive eternamente el mismo día que tuvo un accidente por el que perdió la memoria. Dirigida por el mexicano Mauricio Valle, entre cuyos créditos destacan Dariela los martes y La mala noche, la película muestra que las personas con alguna enfermedad mental como Luci pueden llevar una vida bastante funcional e incluso tener relaciones amorosas.

"Retrata esta enfermedad, pero creo que lo hace de una forma esperanzadora, lo hace de una forma divertida, te hace ver que el amor lo hace todo posible, que en realidad la vida puede seguir a pesar de, y eso me parece un mensaje muy lindo", dijo Romo en una entrevista reciente a propósito del estreno de la cinta este fin de semana. "Si estás enamorado, tú crees en esa persona y que esa persona es para ti.

El amor lo puede todo y vas a mover montañas con tal de estar con esa persona y adaptarte", dijo por su parte Derbez, quien da vida a Diego, un biólogo que llega a trabajar a un centro marino y se enamora de Luci en un restaurante de hotel a donde va a desayunar todos los días.

El experimentado actor mexicano Alejandro Camacho, con créditos en telenovelas como Yo no creo en los hombres, Imperio de cristal y Muchachitas y las películas Todos queremos a alguien, Guerrero negro y Zurdo, dijo que entró muy fácilmente en su personaje del padre de Luci, quien para evitar que se angustie por no saber en qué día vive simula junto con su hijo (Paco Rueda) que todos los días son el día que Luci se accidentó.

"Nos conocimos en el avión (a Dominicana) y yo le dije 'soy tu hijo' y se rió", recordó Rueda sobre su primer encuentro con Alejandro Camacho. "Entendimos muy bien nuestra relación.

Fuimos muy sensibles el uno al otro, nos escuchamos.

Esa relación estaba fuera del set, eso servía mucho, tanto que en el hotel pensaban que era mi papá, que yo era su hijo", recordó Rueda.

Como es de esperarse, el padre de Luci y su hijo ven con recelo que Diego intente acercarse a ella, pues creen que no podrá comprenderla.

"Llega a sacarlos de este loop (vuelta) interminable en el que están para tratar de darles a todos una mejor calidad de vida y que sus vidas puedan tener un futuro hasta cierto punto", dijo Derbez.

"Ven tanto cariño de parte de él y tanta insistencia con buenas intenciones obviamente que le dan esa oportunidad de decir 'sé parte del equipo'". Coproducida por Lantica Media, Le Petit Soldat Cinema y Sony Pictures International Productions, la cinta tuvo entre su equipo de producción a técnicos dominicanos y cuenta con la actuación de actores locales como Omar Augusto Luis, Loraida Bobadilla, Cynthia Guzmán y Johnnie Mercedes.

"No creo que sea más complicado que hacer una película normal, si vas a hacer una nueva versión de una película partes del punto en el que no te debe de importar la comparación", dijo el director sobre el hecho de retomar la historia 15 años después con nueva tecnología y un mundo cambiado. "Lo que sí es un hecho es que tú buscas una película en donde tengas algo que decir... No es más difícil que hacer una película original o más fácil, es igual, es tú película y es tu visión de ese proyecto".

Vadhir Derbez, Ximena Romo, Mauricio Valle, Alejandro Camacho y Paco Rueda, cuentan cosas alusivas al largometraje:

¿Que recuerdan de su primera vez en el cine?

Vadhir Derbez: No recuerdo de chiquito nada. Pero laboralmente fue El tamaño sí importa porque había hecho intentos y no me quedaba, Rafa Lara vio en mi algo y eso llegó al corazón.

Ximena Romo: De pequeña está difícil porque mi papá es cinéfilo, tengo un recuerdo de Titanic porque tenía intermedio en el cine y para mí fue impactante (risas). Y la primera vez que trabajé en cine fue chistoso porque me sentí cómoda, era Voy a explotar y me sentía como estar en vacaciones, el resto ya es historia.

Alejandro Camacho: Iba al cine Polanco y el Ariel y por lo general eran películas de vampiros las que había.

Paco Rueda: Un día perdí un partido de futbol y mi papá me llevó a ver Hércules y me la pasé increíble, se me olvidó que me iban a hacer bullying el lunes.

Mauricio Valle: En mis tiempos había intermedio en las películas y todos los niños corríamos al frente del cine, como en el Latino, que tenía una cosa curva, y nos echábamos a rodar.

¿Qué momento de su vida les gustaría repetir?

VD: Tuve una presentación en el Juca de Santa Fe, se atascó el lugar, estaba nervioso y las cosas salieron increíbles, la gente se sabía mis canciones que apenas acababan de salir.

XR: Hay una obra que se llama La enfermera de la juventud que hice en segundo año (de la carrera) y fue el personaje que me enseñó a actuar, a saber de qué iba esto, y si lo pudiera hacer todos los días, sería feliz.

AC: A mí me gustaría cobrar, cobrar y cobrar.

PR: Una cena que tuve con mi abuela en Mazatlán y sería para nunca olvidarla.

MV: Unas vacaciones con mis hijos, que fueron muy especiales, podría vivir así siempre.