Procesos contra empleados municipales tardan porque indagados se esconden

Juan Carlos Álvarez Venegas, contralor de Torreón, admitió que algunos de los procesos de investigación contra empleados municipales se alargan, esto debido a que los involucrados "se esconden" al saber que serán notificados oficialmente de las acusaciones.

Durante la pasada comisión de Servicios Públicos, el contralor rindió informe sobre el estado que lleva la investigación contra dos empleados municipales que fueron captados en video mientras tiraban escombros en la vía pública.

Cuestionado por los ediles respecto a la tardanza en las indagatorias, el funcionario señaló que se trata de procesos que deben de "respetar en todo momento los derechos humanos y laborales", pero reconoció que existen algunos casos en los que los involucrados evitan ser notificados, lo que impide iniciar de forma regular las investigaciones.

"Pues porque la persona sabe, se entera que la vamos a notificar, no sale, se esconde... argumenta la gente en general que ¿Contraloría qué hace? si no se ve que sancionen a alguien, pero es porque hay fases del proceso que no se dan como teóricamente quisiera uno".

Precisó que no fue el caso de los dos empleados acusados de dejar escombros en la vía pública, pero el hecho de "esconderse" o evadir a los notificadores es algo que se ha vuelto común, esto a pesar de que lo hagan en los domicilios o sitios de trabajo de los involucrados.

"En el momento en el que lo voy a notificar a usted, usted se da cuenta de que lo voy a notificar y pues usted se vuelve 'ojo de hormiga', me complica, digo, hablando de términos generales es una de las causas por las cuales luego se tardan (los procesos).

Dijo que al margen de situaciones sindicales, las faltas no graves tienen un tiempo de prescripción de tres años y las posibles sanciones las determinan los empleadores del sector en el que laboran, en el caso de las faltas graves se determina la prescripción después de siete años, además de que las posibles sanciones las impone ya el Tribunal de Justicia Administrativa.

'Ojo de hormiga'