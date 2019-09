Se instala el Cabildo de Gómez Palacio

Se llevó a cabo la instalación formal del Cabildo de Gómez Palacio, durante una primera sesión.

La alcaldesa, Marina Vitela Rodríguez presidió la sesión y presentó la propuesta de nombramiento de Zuriel Abraham Rosas Correa como secretario del Ayuntamiento, la cual se aprobó por mayoría.

También se aprobaron las propuestas de Cuauhtémoc Estrella González como tesorero municipal; Carlos Rosales Arcaute como contralor y Jesús Régulo Gámez Dávila como titular del Juzgado Cívico Municipal.

Durante la primera sesión de Cabildo de la nueva administración se dieron algunas discusiones, luego de que la regidora del PRI, Anavel Fernández pidió posponer dichos nombramientos tras señalar que se desconoce la trayectoria de los nuevos funcionarios, y que los currículum de cada uno se les hicieron llegar apenas una hora antes de la sesión.

El síndico municipal, Omar Castañeda consideró que hay sesgo político pues en todas las administraciones municipales se ha hecho del mismo modo.

La alcaldesa, Marina Vitela Rodríguez aseguró que los ediles tendrán libertad de expresión y que éste será un Cabildo democrático, aunque señaló que "ojalá me hubiera gustado escuchar esas expresiones antes".

El priista, Francisco Bardán dijo que "quienes no se expresaron en su momento fue porque no lo hicieron" a lo que el síndico le refutó que como ex regidor se hicieron los señalamientos necesarios en la pasada gestión y que "vamos a transformar Gómez Palacio con usted y a pesar de usted".