Innovación para llevar agua a todo el planeta

Contribuir a la conservación del planeta también puede ser una oportunidad de negocio. De hecho, inversionistas de todo el mundo están en búsqueda de tecnología con el potencial de preservar los recursos naturales.

Un ejemplo de compromiso con el medio ambiente es la empresa Solar, Aqua and Light, fundada por Edgar Rodríguez González, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para dar respuesta a la falta de agua en el país y el mundo, el emprendedor ha desarrollado tres tecnologías: un sistema de captación de agua de lluvia; un generador de agua a partir de la humedad de aire; y un proyecto de purificador de agua con energía solar.

Edgar compartió con Generación Universitaria cómo es que funcionan sus proyectos: "el generador de agua con aire tomó cinco años de desarrollo. El sistema calienta una placa metálica de color negro que, a su vez, calienta el aire que sube por una chimenea equipada con una serie de filtros para obtener agua".

A su vez, su sistema para captar agua de lluvia consiste en adaptar tinacos para colectar el líquido que, tras un proceso de filtración, se vuelve potable.

Por último, desarrolló un sistema que reúne el agua jabonosa de las casas y, a través de un proceso de filtración con arena, remueve algunas partículas para después verter el líquido en un tanque con una malla de dióxido de titanio que, al contacto con la luz solar, genera una reacción para purificar el agua y hacerla nuevamente potable.

Sus sistemas han llamado la atención alrededor del mundo. "Empecé hace cinco años. El primer proyecto que presenté en una competencia internacional fue el generador de agua con aire. El año pasado lo llevé a Berlín, a la competencia Falling Walls, en donde se eligen las mejores 25 startups a nivel global que tienen una base tecnológica. Fui el único latinoamericano que participó en la categoría Venture", comentó.

Edgar también fue reconocido por el MIT como uno de los innovadores menores de 35 años y, con su purificador de agua con energía solar, fue finalista en una convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En su experiencia, la creatividad y calidad de los proyectos mexicanos está al nivel e, incluso, es más destacada que otros proyectos de nivel mundial. "He conocido algunos desarrollos y los de México son igual o mejores. Eso debería de ser motivo para que el gobierno y las empresas inviertan en el talento y eviten que el capital salga del país", señaló.

Sin embargo, el desarrollo de sus innovaciones no ha sido sencillo. Por parte de la UNAM, el único apoyo que ha recibido es el examen de potabilidad. El resto de la investigación la ha realizado por cuenta propia.

Es por ello que el emprendedor considera que en México no existen los apoyos suficientes para desarrollar tecnología sustentable. "Entre más complejo es el desarrollo más recursos se requieren, y casi no hay apoyos para emprendedores que están buscando empezar de cero la investigación y no tienen el respaldo de una empresa grande", afirmó.

Por esa razón, el joven está considerando aceptar las propuestas de organizaciones y aceleradoras de empresas extranjeras interesadas en su tecnología. "Ha sido más fácil encontrar gente interesada fuera del país". Agregó que está buscando alianzas con inversionistas y empresas para empezar la distribución de los productos.

Consejos para emprendedores

Edgar Rodríguez recomendó a los universitarios que desean realizar sus propios proyectos y emprender formar un equipo de personas que se comprometan con la idea o puedan aportar, que no hagan todo solos.

También considera importante participar en concursos. "Te dan visibilidad y puedes encontrar inversionistas". En ese sentido, en su experiencia es buena idea comenzar a vender y facturar cuanto antes para poder interesar a más fondos de inversión, incluso en el extranjero.

Por último, consideró que es necesario aprender de los demás. En su caso, tras participar en competencias internacionales, comprobó que una buena opción para llamar la atención es crear un video, tipo publicitario, en lugar de solo armar un discurso de ventas para presentar.