Nuevos ayuntamientos

Hoy inician funciones los 39 ayuntamientos del Estado de Durango que resultaron electos en los comicios municipales del mes de junio de este año. El asunto da materia para diversos temas que merecen comentario y análisis.

Durango capital es municipio del Estado que ya supo de la alternancia con Rodolfo Elizondo Torres del PAN: después vendría el PT con Alejandro González Yáñez y Marcos Cruz; más recientemente fue José Ramón Enríquez por el PRD, alcalde en funciones hasta el día de ayer. El PAN regresa con el triunfo de Jorge Salum del Palacio, que este día comienza su período constitucional.

En Lerdo también ya hubo gobiernos de alternancia con Rosario Castro Lozano, en dos ocasiones, y Gerardo Katsikas, ambos por el PAN, partido que a pesar de las reiteradas derrotas, estuvo postulando candidato cada tres años, hasta que finalmente alcanzó el triunfo y le fue reconocido.

El dato novedoso e inédito, y por lo mismo destacado, lo ofrece Gómez Palacio, porque históricamente este municipio estuvo gobernado por un solo partido, el Revolucionario Institucional, desde 1929 con don Antonio Martínez como presidente municipal, hasta este 2019 con doña Leticia Herrera, que ayer concluyó su gestión como alcaldesa.

¿Cómo eran en nuestro municipio las cosas de la política en aquellos años tormentosos y turbulentos? En su "Ensayo sobre la Fundación y Desarrollo de la Ciudad de Gómez Palacio", don Pablo Machuca, ameno narrador, describe: "Al estallar la Revolución desaparecieron los jefes políticos y demás autoridades municipales que ellos designaban. Las tropas revolucionarias de ocupación llamaban a personas simpatizantes del movimiento y les pedían se hiciesen cargo de la autoridad civil, y de esa manera ocuparon el puesto los siguientes ciudadanos: 1911 Juan Pablo Estrada; 1914 Ventura Olvera; 1915 Rodolfo González; 1916 Herminio Gutiérrez".

"En marzo de 1911, después de la Toma de Torreón por los revolucionarios laguneros y de otras regiones del Estado de Durango, don Emilio Madero, nombrado jefe de las fuerzas vencedoras, designó al capitán Juan Pablo Estrada para que se hiciera cargo de la autoridad del municipio de Gómez Palacio...". Siendo gobernador del Estado de Durango, el general Domingo Arrieta, tuvieron lugar las primeras elecciones municipales, resultando electo el comerciante Arturo Echávarri para ocupar el nuevo puesto que recibió el nombre de alcalde o presidente municipal ... celebrándose elecciones cada año, resultando presidentes municipales las siguientes personas: 1917 Arturo Echávarri; 1918 Gerardo Torres y 1919 Benito Rubio... "

"...Las primeras elecciones reñidas y tormentosas se llevaron a cabo en 1919 (hace 100 años), contendieron por un lado el agricultor Pablo Valenzuela y por el otro el sastre Benito Rubio. Los candidatos hicieron que se desbordara el entusiasmo cívico, las opiniones se dividieron entre los ciudadanos y cada contendiente logró agrupar numerosos partidarios..."

"... Se decía que el señor Valenzuela había obtenido mayoría de votos, no tanto por sus atributos personales, sino porque era amigo de Pancho Villa, y porque el gobernador Arrieta que no podía ver a los villistas le dio el triunfo a don Benito. El candidato derrotado no estuvo conforme con el fallo y se dirigió a Durango a quejarse con el gobernador de que había sido despojado del triunfo. Cuentan que don Domingo, que era un ranchero muy ladino, socarronamente le contestó: "Lo siento Pablo, supe que ganates, pero no salites!...".

"...A mediados de 1929, el licenciado José Vaconcelos se presentó como candidato a la Presidencia de la República, apoyado por gran parte de la clase media, los estudiantes y grupos de la clase popular. Desde luego en la ciudad se fundó el Club Antirreeleccionista, figurando Jesús Caballero como presidente, Roberto González Valles, secretario y Mártir Reyes, tesorero...".

"...Desgraciadamente la euforia vasconcelista se apagó el día de las elecciones, cuando la mayoría de los antirreeleccionistas, apáticos y cobardes, no se presentaron a la hora decisiva de integrar las casillas; en cambio, por el otro lado, columnas de obreros y campesinos guiados por sus líderes se apoderaron del control de las casillas y, obteniendo eso, el triunfo estaba asegurado, a la buena o a la mala...".

"... Las autoridades municipales sin haber necesidad estorbaron la buena marcha de la campaña vasconcelista, haciendo presión para que Jesús Caballero que era un político capaz y bien intencionado, abandonara la ciudad refugiándose en Parral. El día de las elecciones, el Inspector de Policía, Arcadio Macías, dueño de la cantina Texas, y los gendarmes a sus órdenes, cometieron atropellos en las afueras de los locales donde se instalaron las casillas, llegando hasta echar los caballos encima de los vasconcelistas...".

"...Fue una situación embarazosa para el honesto alcalde Antonio Martínez, verse obligado a solapar los desmanes de sus subordinados contra la gente indefensa, pero así es la política. El señor Martínez era administrador de haciendas algodoneras, había sido designado presidente municipal interino de Gómez Palacio, por el nuevo gobernador del Estado de Durango, licenciado Alberto Terrones Benítez, en sustitución del señor Lisandro Ávila".

"Presidentes Municipales: 1920, Pablo Valenzuela; 1920, Florencio Ramírez; 1921, Elías Adame; 1922, Benito Rubio; 1923, Julián Moreno; 1924, Francisco Romero; 1925, Casimiro Domínguez; 1926, Porfirio Nájera Álvarez; 1927, Román Gutiérrez, Carlos Sánchez, Alberto Tamayo; 1928, Francisco Esquivel; 1929, Lisandro Ávila; 1929, Antonio Martínez".

Volvamos al tema motivo de este Enfoque. El triunfo electoral de Marina Vitela, y la natural consecuencia de "rendir la protesta de ley" como presidenta municipal de Gómez Palacio, evento que ocurrió ayer noche, es un acontecimiento histórico por tres consideraciones: 1ª.- Por primera vez, después de cien años, es relevado en el mando político el partido que tradicionalmente venía gobernando; 2ª.- Llega al poder político municipal un partido que, por lo menos en teoría, es de izquierda (¿), ideología contraria a la del partido que hasta ayer venía "partiendo el queso", sin obstáculos ni contrapesos; 3ª.- Impulsada por el "efecto López Obrador" asume el gobierno municipal, la candidata de un partido, Morena, que por primera vez participa en la lucha electoral y... triunfa. Esto no es común.

Nada común es que un partido político en su participación inaugural resulte triunfador, derrotando además a un partido fuerte, bien organizado, con estructura y plataforma electoral, con bases y sectores que lo integran y le dan potencia política y electoral.

El PAN y el PRD tienen mucho tiempo participando en las contiendas electorales y no han logrado obtener la preferencia de la gente, y por consecuencia no han ganado una elección municipal. El blanquiazul ha postulado hasta en tres ocasiones a Augusto Ávalos y, en todas, el resultado le ha sido adverso; Jaime Meraz, (qepd), luchador social aguerrido, combativo y conflictivo, también en varias ocasiones fue el abanderado del PRD a la presidencia municipal de Gómez Palacio y nunca fue favorecido por el voto popular. Cito estos dos partidos, porque han sido los rivales históricos del PRI, que no lograron derrotarlo.

Alma Marina Vitela Rodríguez, enfermera de profesión, lideresa sindical, viuda, de 53 años de edad, inquieta y audaz, asume una responsabilidad de tal magnitud que tal vez ni ella imaginaba. Para empezar, llega al poder político municipal con un ayuntamiento que no tiene mayoría: tendrá a su favor al síndico municipal y a seis regidores que son de su partido que, con el de ella, serán 8 votos.

Pero tendrá nueve regidores de oposición, agresivos en el debate y cuestionadores en la confrontación, de los cuales cinco son del PRI, y los otro cuatro de partidos minoritarios... Necesitará de mucha "mano izquierda" para tener negociaciones y llegar a acuerdos con ellos. Por ejemplo, en la sesión de hoy en la que legal y formalmente se instala el Ayuntamiento, propondrá al Cabildo a quienes ocupen los cargos de secretario del Ayuntamiento, tesorero y contralor municipal, cuyos nombramientos deben ser aprobados por los ediles, por mayoría simple. Tendrá más problema, cuando un asunto requiera ser aprobado por mayoría calificada.

Gómez Palacio es un municipio con serios problemas y sentidas necesidades. Y con escasez de recursos. La imagen de una Ciudad la ofrecen el Mercado Público, la Plaza de Armas y el Parque Principal y si tiene calles pavimentadas. Es en lo que más se fijan los visitantes y los propios ciudadanos, y lo que más critican, según las condiciones en que se hallen tales elementos. Pero de primer orden, es la prestación de los servicios públicos: agua potable y alcantarillado, alumbrado público y pavimentación de calles.

Y la seguridad pública. Este es un tema prioritario: garantizar a la ciudadanía paz y tranquilidad, de vivir en armonía para que las familias puedan realizar con confianza sus actividades cotidianas. Marina necesitará para ello de muchos recursos. Seguro que contará con el apoyo del Presidente de la República, que es de su mismo partido, y por él fue impulsada para ocupar el cargo que hoy estrena; y tendrá que hacer negociación con el gobernador del Estado, que es de diferente filiación política para obtener su respaldo.

Deberá ser prudente y cautelosa en la designación del secretario del Ayuntamiento, del tesorero municipal, del director de servicios públicos municipales y del director de seguridad pública; áreas clave en la administración municipal: que sean honestos, capaces y responsables, y sin pasado oscuro, que los avergüence. Veremos y diremos.

Septiembre 1º de 2019