Considera Riquelme que es 'pronto' para evaluar a López Obrador

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dijo que aún es “muy pronto” para emitir un juicio sobre la administración federal, por lo que pidió más tiempo para que se alcancen a desarrollar los primeros proyectos federales y sus efectos en la vida pública.

“Es muy pronto para evaluar al Gobierno, un primer año de cualquier ente público pues no es suficiente para poder concentrar una opinión, espero yo que al finalizar este año se puedan mandar mensajes claros para que nuestra economía pueda tener un rumbo con estabilidad, es decir, que el próximo Presupuesto de Egresos mande un mensaje claro a los indicadores económicos, no se puede mejorar la economía mientras el dinero está detenido, no se puede mejorar la economía si hay incertidumbre en los estados con relación a las participaciones del Ramo 23, y sobretodo de la infraestructura carretera que requiere en este caso Coahuila… Sí entendemos la visión del primer año de Andrés Manuel López Obrador, con relación a evitar la corrupción, a mandar mensajes claros de que hoy en día el servicio público debe de generar una mucho mayor transparencia, pero para el año entrante si a los coahuilenses nos gustaría verlos en inversión directa para lo que nos hace falta, sobretodo para la infraestructura”.