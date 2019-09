‘No soy quién para calificarlo’, dice Zermeño sobre AMLO

Respecto al primer informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el alcalde Jorge Zermeño dejó en claro que la principal evaluación la deberá de realizar la ciudadanía, aunque sí se refirió a las diversas polémicas que se generaron hacia la región por los temas del Metrobús en La Laguna de Durango y la cuenca lechera.

“No soy quien para calificarlo, que lo califique la ciudadanía, yo creo que hacia los gobernantes finalmente el ciudadano se da cuenta qué es lo que hacemos, qué es lo que dejamos de hacer, lo más importante es lo que piense el ciudadano… Fuera de las participaciones federales que por ley nos tocan, nos corresponden, la verdad es que no ha habido anuncios de obra federal en la Comarca Lagunera, es más, ha habido anuncios de no inversión como el caso del Metrobús en la parte de Gómez Palacio y Lerdo, no hay obra federal, hay un anuncio para llevar a cabo obras importantes para traer agua a la Comarca Lagunera, no se ha concretado pero qué bueno que está este anuncio”, dijo.