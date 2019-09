El rock cura los males de Alex Lora

El rock mexicano no sería el mismo sin Alex Lora. Él se ha encargado de difundirlo, protegerlo y llevarlo de las penumbras a la luz ya que este género había sido reprimido en décadas pasadas.

Por eso, el oriundo de Puebla se ha vuelto un referente en la música. Además, su estilo de vida y su forma de pensar han hecho que no sólo lo sigan sus fans de antaño sino también las nuevas generaciones. A propósito de la presentación que El Tri ofrecerá el 7 de septiembre en la Feria de Torreón, el esposo de Chela y padre de Celia ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón en la que habló del concierto, de cómo el rock mexicano se ha enfrentado a muchos percances y de su postura ante la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hablar con Alex es toda una odisea porque lo mismo charla que bromea y de repente puede sorprender en el auricular cantando con guitarra en mano algunos de sus temas porque pocas veces se separa de su instrumento.

Estamos ansiosos de ir a Torreón porque la raza de allá nos recibe con mucho entusiasmo.

Estamos más puestos que un condón para agasajar a toda la banda de la Comarca.

Tendremos invitados especiales, trataremos de abarcar gran parte de los temas de nuestros 51 discos.

Siempre que vamos nos reciben bien chido por lo que las tocadas que hemos dado en Torreón han sido inolvidables. Hay mucha banda rocanrolera en La Laguna, les aseguro que se olvidarán de sus broncas mientras dura el concierto.

Uy son muchos, pero pues creo que Virgen Morena, Oye cantinero, Qué viva el rocanrol, No le hagas caso a tus papás, Nostalgia y Las piedras rodantes, por mencionar algunas.

Sí, estamos por sacarlo. Traerá las canciones de los huachicoleros, las rolas de los niños, de las mamás y una de las mujeres que canta mi domadora -Chela- y se llama Ni una muerta más.

Efectivamente, estamos celebrando cinco décadas de rocanrolear, cinco décadas de llevar el rock por el mundo.

Cuando empecé a rocanrolear hace 50 años jamás imaginé que me iban a dar un Grammy por la Excelencia Musical o que fueran a plasmar mis huellas en el Paseo de la Fama de Las Vegas. En este tiempo he tenido que sobrellevar críticas, envidias y chismes.

Fue complicado, pero había que seguir. Cuando fue el Festival de Avándaro en 1971 había mucha represión hacia el rock y aún estaba fresco lo de la Matanza de Tlatelolco del 86. El gobierno se dio cuenta de que el rock congregaba a miles de personas, así que esto les dio miedo a los políticos y entonces nos reprimieron justo desde el 71 hasta mediados de los 80 que inició el movimiento del rock en tu idioma.

A través de las letras de las canciones retratábamos y seguimos retratando situaciones políticas y sociales. Un ejemplo fueron las canciones Nuestros impuestos o Abuso de autoridad. Éstas y otras más mantuvieron viva la flama del rock a nivel subterráneo.

Entonces, ¿el rock sigue incomodando a ciertos sectores de la sociedad?

El verdadero rock continúa teniendo las mismas trabas hoy en día.

El verdadero rock no ha podido traspasar las fronteras de la satanización, de los chismes, de las envidias. Muchos minimizan este género porque hay muchas personas que no le gustan que le digan sus verdades.

Pues igual que todos tenemos la esperanza de que sea para bien. El tiempo nos dirá de qué lado masca la iguana.

Por lo que hemos visto hasta ahora no hay mucha mejora, al contrario, parece que cada vez hay más enojo y violencia.

Las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto.

Una vida no se repara de ninguna forma, los vidrios rotos y paredes pintadas rayadas valen madre, pero como dice la canción que compuse, Ni una muerta más, "Estando en un país de sordos que no escucha nada, que no siente nada y que olvida todo".

Estamos en un país de sordos que no escucha nada. Es importante que las chavas se expresen y exijan sus derechos.

Pues ahora sí que cuando empecé a rocanrolear no dije que lo iba hacer 50 años, yo dije 'ching... su madr... todo y qué viva el rock', y pues bueno aquí seguimos. La música de El Tri ha traspasado fronteras y estratos sociales.

No, por supuesto que no. Ella es la que hace todo, yo nomás doy de gritos y digo pende… Lo más difícil de todo esto es coordinar a tantas personas (el grupo y gente de producción) y ella se avienta todo eso.

Sí carajo, mi maestro. Tuvimos la oportunidad de compartir bastante. Estaba invitado él en unas tocadas de nosotros.

Bueno nomás del cu… Yo no creo en eso, cuando uno nace Dios ya trazó el camino que vamos a recorrer.