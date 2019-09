Busca Zermeño sumar esfuerzos con nuevos alcaldes

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, deseó "toda la suerte del mundo" a Marina Vitela Rodríguez y Homero Martínez Cabrera, nuevos gobernantes de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, respectivamente.

Dijo que apenas se están conociendo y que espera sumar esfuerzos y coordinarse "por el bien de La Laguna", especialmente en lo relacionado con la seguridad pública, la infraestructura metropolitana y el abasto de agua potable, considerando también la obra de la potabilizadora y el acueducto de la presa Francisco Zarco.

"La Laguna no es Durango, no es Coahuila nada más, La Laguna no es la separación que puede haber de reglamentaciones y de leyes, La Laguna es una región natural donde vivimos y convivimos y tenemos la misma problemática. Tenemos que coordinarnos en beneficio de los ciudadanos que viven en la Comarca Lagunera", señaló.

El presidente municipal comentó que no habrá diferencia de colores, que él "gobierna para todos, la obligación de cualquier gobernante provenga del partido que provenga, es gobernar para todos. No son tres fuerzas (políticas), somos alcaldes electos por la mayoría del voto en cada ciudad y nuestra obligación es trabajar por todos los laguneros".

Ayer, Zermeño Infante primero acudió a la toma de protesta de Marina Vitela Rodríguez, quien fue electa como presidenta municipal el pasado domingo dos de junio, representando en las boletas al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Después, el alcalde de Torreón, se trasladó hasta ciudad Lerdo para presenciar la toma de protesta de Homero Martínez Cabrera como alcalde. Este último obtuvo la victoria en las pasadas elecciones, representando al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En ambas ceremonias solemnes, los nuevos gobernantes tomaron protesta de sus respectivos Cabildos.

En el caso del municipio de Lerdo, será este domingo cuando se desarrolle la primera sesión del máximo órgano de autoridad del Municipio. Este día, también se darán a conocer a los funcionarios que acompañarán a Martínez Cabrera por los próximos tres años.