A Wendy Sulca no le importan las críticas

Hace unos días se dio a conocer el cartel del evento Vivo X El Rock 2019, uno de los festivales más populares de Perú.

The Strokes, Slipknot, Interpol, Bullet For My Valentine y Fito Páez son algunos de los artistas que actuarán el próximo 23 de noviembre en la Universidad de San Marcos, siendo Wendy Sulca quien sorprende al aparecer su nombre en letras pequeñas al final del cartel.

La cantante peruana estará presente en ese mismo festival en donde interpretará algunos de sus temas más populares, aunque no compartirá escenario con los otros artistas, el público podrá verlos actuando en el mismo lugar.

Sulca no pudo contener su alegría de formar parte del espectáculo, por lo que no dudó en compartir una imagen en su cuenta de Instagram.

"¡Muy contenta de contarles que estaré cantando en el próximo Festival 'VIVO X El ROCK' en el escenario Fusión junto a TOURISTA, Deyvis Orosco, Temple Sour, Armonía 10, We the Lion y muchos otros artistas!! (sic)", escribió en el texto que acompaña su publicación.

Ante la noticia, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues hubo quienes bromeaban sobre la participación de Wendy en el festival.

La intérprete de La Tetita no se quedó callada ante el mar de críticas y le respondió a sus detractores en un Instastory.

"Yo le digo 'Chao chao chao' a toda esa gente que siempre manda malas vibras! ¿Ya escuchaste mi nueva canción?", escribió Wendy Sulca en referencia a su último tema.

La peruana no se quedó con las ganas de compartir otra imagen en su Instagram, en la que escribe que no le importa lo que digan o piensen de ella.