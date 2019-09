Se oponen a medidas por placas vencidas en Madero

En asuntos generales de la sesión de Cabildo, celebrada la mañana de este sábado en el municipio de Francisco I. Madero, se propuso hacer un pronunciamiento formal mediante un documento dirigido al Congreso del Estado, para que se frenen los operativos contra los autos sin placas o con placas vencidas.

Incluso el alcalde Jonathan Ávalos dijo: "no lo vamos a permitir", anticipándose en caso de que vuelvan a ordenar los operativos en el municipio, pues dijo, se daña fuertemente la economía de los maderenses, ya que si no han pagado sus derechos vehiculares es porque no tiene el dinero para hacerlo, aunado a que en estas fechas las familias están muy "gastadas" por el regreso a clases.

Fue el regidor Vicente Vega quien preguntó al alcalde si se podía hacer algo para impedir los operativos, pues varias personas se habían acercado a él para pedirle que interviniera y les ayudara a recuperar sus unidades.

Después, el regidor José Carmen Ruiz sugirió hacer un pronunciamiento por escrito y que se entregara al Congreso.

"Veamos la manera, señor alcalde, de ver esa situación que está en contra de los principios de Francisco I. Madero, que aunque ya se hizo un pronunciamiento público, hacerlo de una manera formal y les pregunto a mis compañeros que podamos firmar un documento para presentarlo al Republicano Ayuntamiento, ir más allá, no puede ser posible que el Estado este tomando esas acciones porque se está afectando a la economía de los maderenses".

Dijo que aunque a la reunión no asistieron los regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el resto de los ediles de las otras fracciones políticas apoyan para darle forma al documento y mostrar la inconformidad por los operativos en donde se han decomisado varias unidades por el incumplimiento de pago de los derechos vehiculares.

Al respecto, el presidente municipal Jonathan Ávalos, reiteró que en su momento manifestó su inconformidad ya que dijo pagan los que tienen dinero para hacerlo; incluso dijo que le pidió apoyo una persona del Valle de Acatita, ya que le quitaron su camioneta, y el problema es que las familias de esas comunidades obtienen su sustento de la producción de candelilla, por lo que insistió en que no es justo que con esos operativos se lastime más su economía.

"Fuimos muy claros con los operativo y fuimos el único municipio que nos pronunciamos en contra, ese día llegamos y se quitaron y a la próxima no va a haber, así de sencillo. ".

"La gente no tiene con que pagar y ahorita menos, gastaron en las inscripciones, en los útiles, en todo eso y no es justo que ahora les hagan esto".

También el regidor Raúl Hernández del PAN, respaldó la medida.