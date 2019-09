Tiburones Rojos, una vergüenza nacional

Con una cruz a cuestas cada vez más pesada, los Tiburones Rojos de Veracruz sumaron el pasado viernes 34 partidos sin conocer la victoria, una racha que ha marcado un precedente en el futbol mexicano.

Los jarochos perdieron la categoría el pasado torneo, pero el pago del presidente escualo, Fidel Kuri Grajales, por los derechos para permanecer en el máximo circuito, los mantuvo al menos un año más en una pelea que tienen perdida desde la fecha 1.

Y es que las malas decisiones de su mandatario le han costado al equipo ya tener un año sin poder sumar de a tres en la Liga MX, luego que vencieron en la jornada 7 del Apertura 2018 a los Xolos de Tijuana, un 25 de agosto.

Desde aquel día, en el Puerto han desfilado seis técnicos: Guillermo Vázquez, Hugo Chávez, Juvenal Olmos, Robert Dante Siboldi, José Luis González China y, el más reciente en renunciar al cargo, Enrique Meza; a la par de estos técnicos, muchos jugadores han pasado por las filas veracruzanas sin poder marcar la diferencia en el club.

Pero pese a todo el mal momento que se vive en el equipo, aún no están "en el hoyo", puesto que su racha no ha sido la peor a nivel internacional, aunque ya haya superado al club inglés Derby County (33), o empatado con el Quilmes y Deportivo Quevedo (34), no ha logrado superar al Chernomorets Burgas de Bulgaria, encima de ellos por 10 duelos.

El caso de este último es notorio, puesto que además de su negatividad en cuanto a victorias se trata, su similitud en el escudo con un tiburón controlando un balón y su apodo asociado al escualo, también lo comparten.

Veracruz llegaría al mágico número 45 ecer an este torneo, esto si no logra ven alguno de sus siguientes 11 rivales: Cruz Azul, FC Juárez, Santos Laguna, Toluca, León, Tigres, Tijuana, Puebla, Rayados, América o Chivas.