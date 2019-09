Lagunera Fátima Alanís se corona en Suiza

- La joven lagunera Fátima Alanís Miñarro, se coronó campeona mundial de triatlón, en la categoría de 20 a 24 años de edad, luego de que ayer realizó una excelente competencia en la gran final del certamen global organizado por la Unión Internacional de Triatlón (ITU, por sus siglas en inglés), disputada en Lausanne, Suiza.

Fátima es una triatleta lagunera de élite y volvió a demostrarlo ayer, quedándose con la primera posición en la modalidad de triatlón Sprint, dentro de su categoría, además de que su tiempo de una hora, 7 minutos y 46 segundos, la colocó en el segundo lugar de manera global, solamente por detrás de una deportista suiza. La lagunera superó en su categoría a la local Olivia Keiser (1:08:01) y a la alemana Celine Kaiser (1:09:12), quienes ocuparon el podio de ganadoras.

Los tiempos oficiales de Fátima Alanís, marcaron 12 minutos y 31 segundos para completar los 750 metros de natación, cumpliendo luego los 20 kilómetros de ciclismo en un tiempo de 32:45, para terminar con los 5 kilómetros de carrera pedestre, que completó en 18 minutos y 58 segundos. Esta competencia desarrollada en Lausanne, Suiza, es de las más importantes a nivel mundial, Alanís Miñarro ya tuvo una exitosa participación el año anterior, cuando la sede fue Australia, donde la lagunera se adjudicó el primer lugar en la distancia de triatlón olímpico (1,500 metros de natación, 40 kilómetros pedaleando y 10 kilómetros corriendo), prueba que Fátima realizará hoy, tratando de refrendar su campeonato mundial.

Más deportistas laguneros estarán tomando parte en este campeonato mundial, como Claudia Fernanda Arguijo, Ricardo Vega, Guillermo Acosta, Javier Díaz de León, Paulina González Barrios, Cristina López, Fernando Medel y Joaquín Pereda, este último es entrenador de Fátima Alanís y buscará colocarse en los primeros lugares mundiales, al igual que su alumna.

El triatlón es una disciplina que se ha desarrollado en gran forma en la Comarca Lagunera, ganando adeptos con numerosos deportistas recreativos, pero también surgiendo atletas competitivos, como quienes están ahora mismo en Suiza y como Javier de la Peña Schött, quien se convirtió en el primer lagunero que se clasifica a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

En exclusiva, El Siglo de Torreón logró platicar con Fátima Alanís Miñarro, quien desde Lausanne, Suiza, compartió sus emociones tras coronarse campeona del mundo en su categoría: "la competencia estuvo durísima, como nunca en mi vida, las europeas tienen un gran nivel, yo el año pasado quedé en primer lugar en el triatlón olímpico y en el décimo en triatlón sprint, ahora quedé en primero en sprint, solamente a 16 segundos de la chava que quedó en primer lugar, así que logramos avanzar mucho y hoy voy a tratar de refrendar mi campeonato en el olímpico", contó emocionada.

Competir al lado de la élite del triatlón, representa para la lagunera una satisfacción, la que no le intimida, pues hace su mayor esfuerzo e incluso logra ganarles, tal y como sucedió apenas ayer: "las europeas, más que nada en la bici, ruedan muy fuerte, son durísimas, en las subidas no hay tanto problema, pero en las bajadas, a mí me daba un chorro de miedo porque estaban empinadas y técnicas, pero las europeas bajaban sin miedo a la muerte (risas), súper rápidas, estuvo fuerte, ha sido una de las rutas más demandantes que he hecho en el triatlón, pero muy divertida, muy padre, siempre es lindo correr con el uniforme de México y que te echen porras", comentó.

El trabajo en los entrenamientos diarios, ha rendido frutos para Fátima, quien ha contado con una preparación al máximo, a nivel físico y también en el aspecto mental: "siento que he mejorado un buen desde el año pasado, los resultados hablan por sí mismos, mi entrenador me ha ayudado mucho, Joaquín Pereda, quien es de Torreón también, del equipo Ducks, me ha entrenado y me ha ayudado a mejorar un mundo, me he sentido bastante bien y él me ayudó guiándome, dando instrucciones en la zona de transición para ubicarme respecto a las competidores que venían cerca de mí, también están mis papás, que me ayudan a estar tranquila", relató.

Rumbo a una nueva prueba, la del triatlón olímpico, Fátima se dijo lista y en condiciones para dar lo mejor de sí y agenciarse una nueva victoria: "me siento bien, ya sé a lo que voy, quizá un poco de miedo porque ya conozco la ruta, es la que hicimos en el sprint, pero dos veces porque es el doble de distancias, voy a tope todo el tiempo, la estrategia la definimos unos momentos antes de salir, solamente debo mantener la cabeza fría, ser paciente y a darlo todo", sentenció.

Podio triatlón sprint 20-24 años