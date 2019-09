Rechaza Sideapa incumplir con transparencia

El Sideapa rechazó incumplimiento en la información de transparencia. El organismo informó que no ha recibido notificación del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública (IDAIP) y que el supuesto incumplimiento se debe a un cambio de formatos del que no se avisó.

La Dirección saliente del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) y de la Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información, rechazaron que se les haya entregado un aviso oficial sobre alguna "amonestación pública" por deficiencias en el esquema de transparencia.

Indicó que la transparencia y la rendición de cuentas ha sido permanente en cada una de las oficinas que conforman la administración municipal saliente y sus organismos descentralizados como el Sideapa, no solo como una obligación normativa, sino como un derecho que tiene la ciudadanía a contar con información veraz de los entes de gobierno, como una constante y un sello en la administración, en cada una de sus áreas.

Sideapa informó que la amonestación pública anunciada por el personal del organismo de transparencia y rendición de datos, de la cual no hubo una notificación oficial, salvo lo que se ha publicado en los medios.

Señaló que siempre se ha estado a disposición de los organismos que lo solicitan y se cumplió enviando la información.

