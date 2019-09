Espera ser incluido en nuevo gabinete

El exdirector del Sapal de Lerdo, Jesús Mario Castrillón Jiménez, dijo que existe la promesa del alcalde, Homero Martínez Cabrera, de apoyar a la gente que trabajó con él en su campaña política, por lo que hay posibilidad de que este último lo incluya en su gabinete de gobierno para el periodo 2019-2022.

"Hay la promesa del contador de apoyarme, desde un principio él dijo que la gente que trabajara con él en su campaña y si se ganaba, iba a corresponder", mencionó.

Sobre las críticas que hizo el regidor de la fracción del PAN, Ángel Luna, sobre un posible reciclaje de exfuncionarios municipales en esta administración, Castrillón Jiménez señaló que "cuenta mucho la experiencia" y que cuando ha ocupado cargos públicos lo ha hecho "con honestidad y profesionalismo, hemos dado buenos resultados".

"Si el contador Homero nos honra con una colaboración que podamos humildemente darle para su equipo de trabajo, pues se lo agradeceríamos mucho, obviamente comprometidos con él", expresó.

-¿Y si le dieran el Sapal lo aceptaría?, se le preguntó. "¡Ay!, caray. Bueno mire, el sistema desgraciadamente no completamos el tiempo, pero ya teníamos muy avanzado la sanidad del sistema, ya estábamos casi llegando a un punto de equilibrio de no pérdida y desgraciadamente no terminamos ahí", expresó.

Dijo que por lo que se pudo en el proceso de Entrega-Recepción, el organismo operador de agua "está muy mal económicamente, muy mal, ya están batallando para nóminas, no han pagado a proveedores, no han pagado a Hacienda, no han pagado al Seguro Social, al Infonavit, es volver a empezar".

Sobre el programa de "Borrón y Cuenta Nueva" para los usuarios que mantienen adeudos con el Sapal y que anunció Martínez Cabrera en campaña, Jesús Mario comentó que:

"Lo primero que se va hacer es buscar la legalidad del 'Borrón y Cuenta Nueva', se tiene que buscar el acuerdo del Consejo Directivo del Sapal, del Cabildo y sobre todo la mecánica de cómo se va a implementar, a quiénes y cómo, no sabemos, todavía se va a platicar".

Castrillón Jiménez, estuvo por un tiempo como director del Sapal en el trienio de María Luisa González Achem y después como titular de Servicios Públicos. Posteriormente dejó ese cargo y ocupó el de jefe del Departamento de Ejecución Fiscal, pero tampoco concluyó.