¿Cuánto pagarías por TUS SERIES FAVORITAS?

Es el día de descanso de José. Afuera el termómetro marca una temperatura de más de 30 grados y el Sol cala hondo en las calles. "Pepe" no tiene ganas de sacar el coche y manejar más de 20 minutos para ir al cine, por eso prefiere quedarse en casa y aventarse un maratón de su serie favorita.

No pagó la cuenta de Netflix, este pequeño descuido lo llevó a preguntarse si quería continuar con este servicio o probar algo nuevo o mejor aún, si le convenía contratar varios servicios a la vez y así poder disfrutar toda la variedad de entretenimiento de actualmente ofrecen las distintas plataformas.

Así que para ayudarle hicimos un pequeño ejercicio con él para saber cuánto tendría que invertir si decide diversificar su entretenimiento a otras plataformas que no conoce.

Quien actualmente posee la corona de los streaming es Netflix, pues posee algunas de las producciones televisivas más aclamadas de los últimos años.

La compañía de californiana fundada por Reed Hastings y Marc Randolph ha obtenido nominaciones en los premios Emmy en la categoría de Mejor Serie, con algunos de sus títulos como House of Cards, Better Call Saul, Orange is the New Black, The Crown y Stranger Things.

En este servicio de streaming se encuentran varias de las series favoritas de José, como Mindhunter, que por cierto acaba de estrenar su segunda temporada, Black Mirror, Narcos México, Dark, Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy, entre otras. Además varios documentales y películas ya forman parte de su lista de favoritos.

Por este servicio, que cuenta con casi 140 millones de usuarios, paga 229 pesos al mes, pues cuenta con el paquete premium, con el que puede conectar cuatro dispositivos a la vez con calidad UHD.

Sin embargo, existen otros precios, como el básico pagas 129 pesos, es para un dispositivo en calidad estándar. Y si quieres algo intermedio está el servicio estándar, para dos dispositivos a la vez en calidad HD a 169 pesos.

En Amazon Prime Video te ofrecen 30 días gratis, y si ya te quedaste picado con su programación, esta plataforma que ya se encuentra en segundo lugar de servicios de video en streaming, ofrece un paquete de 99 pesos al mes y se puede usar hasta en tres dispositivos. En su catálogo ofrece series como Diablo guardián, Anthony Bourdain: No Reservations, Fear the Walking Dead, entre otras.

Otra opción es HBO Go, esta plataforma sólo se podía contratar mediante un intermediario (comúnmente un servicio de televisión de paga), pero actualmente ya puedes descargarla desde dispositivos iOS y Android. Ofrece un catálogo de más de dos mil 500 series y películas. Su costo es de 149 pesos mensuales y ofrece 30 días de prueba gratis. Cuanta con las series Sharp Objects, Big Little Lies y acaba de subir la película Nace una estrella, con Lady Gaga y Bradley Cooper.

En cuanto a plataformas mexicanas se encuentran Claro video, que según afirman algunos usuarios cuenta con una interfaz lenta, además tienes que comprar o rentar la mayoría de las películas.

La plataforma no tiene un costo mensual de 99 pesos, y necesitas ser cliente de una compañía telefónica para poder acceder al servicio. En su catálogo ofrece Hasta que te conocí, Hijos de su madre, Señorita pólvora.

Otra plataforma mexicana es Blim, que incluye la mayoría de los programas de Televisa y nuevas producciones. Tiene un costo de 109 pesos mensuales y también ofrece un mes de prueba. El Chapulín Colorado, El señor de los cielos, son parte de su programación.

Ahora que José ya sabe el costo de cada una de ellas puede darse una idea de lo que tendrá que invertir si quiere contratar más de una.

Por ejemplo, si quieres seguir con Netflix en el paquete premium tendrá que pagar 229, pero le han recomendado la serie de HBO Go, Big Little Lies, así que para verla tendría que desembolsar 149 pesos. Por tener ambas aplicaciones pagaría al mes 378 pesos.

En la tabla que se muestra arriba están los costos de cada plataforma, para que José y tu armen el paquete que más les convenga o que mejor se adapte al bolsillo, y tú, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por tener esas horas de entretenimiento?

Plataformas