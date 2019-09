Eligen a lagunera para maestría en Inglaterra

"Yo soy producto de la escuela pública y a veces se tiene una perspectiva negativa de la educación pública, pero un profesor me dijo que yo tenía que aprender con el maestro, sin maestro y a pesar del maestro; tiene mucho poder las ganas que tú tienes para hacerlo y lograr tus metas" dijo María Graciela Vázquez García, lagunera que logró obtener una beca para estudiar la maestría en Materiales Aeroespaciales en la Universidad de Sheffield en Inglaterra.

Es originaria de Torreón, egresada del Instituto Tecnológico de La Laguna, estudió Ingeniería Mecánica, generación 2014. La primaria la cursó en la escuela Año de Zaragoza, luego ingresó a la secundaria Federal número 9 y la preparatoria la hizo en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) 59.

Graciela recuerda que quería estudiar Ingeniería en Metales, pero la carrera la ofrecía una universidad privada y como la economía en casa no le permitía aspirar a ingresar ahí, ni tampoco viajar a otro estado para acudir a una universidad pública que tuviera esa especialidad, optó por estudiar mecánica en el Tec Laguna y al final terminó enamorándose de la carrera.

Buscó hacer sus prácticas en varias empresas de la región y solo una la aceptó pero fue tarde, ya que al no obtener respuesta buscó otras alternativas y como tenía contacto con otros estudiantes en su especialidad de otras universidades del país y Latinoamérica, uno le avisó que una empresa especializada en la fabricación de componentes de motores de avión, de la ciudad de Querétaro, aplicaría exámenes en México para reclutar personal, por lo que no lo dudó y acudió a la convocatoria, consiguiendo un lugar para sus prácticas y posteriormente fue contratada.

Ya en la empresa estudió un diplomado en cursos avanzados de Ingeniería, en donde entre otras cosas les capacitan altamente en actividades de liderazgo y fue entonces que decidió estudiar una maestría, solicitó la beca en el Conacyt, pero no fue seleccionada.

Su objetivo era claro, por lo que buscó otras opciones y aplicó directamente para las becas en The University of Birmingham, Edinburgh Napier University y en The University of Sheffield, pero se decidió por la última universidad.

El proceso fue muy difícil, estresante que requería de mucha preparación y después de varias eliminatorias finalmente fue una de las 53 personas elegidas, de candidatos de varios países. Para darse una idea de México aplicaron 1,500 personas en varias especialidades.

Graciela sabe que ahora deberá mantener su alto nivel para concluir la maestría para especializarse en materiales aeroespaciales, que le permitirá evaluar esos elementos en condiciones extremas.

¿Qué les dices a los jóvenes que van detrás de ustedes?

"Que no se cansen, que no dejen caer sus planes, que perseveren, que nadie dice que es un proceso sencillo, si fuera sencillo cualquiera lo haría. Nosotros en la carrera fuimos una generación que no nos íbamos a quedar sentados a esperar que obtuviéramos el título y reactivamos el programa para irnos a competir a otros estados. Tengo compañeros de la carrera y que son excepcionales en lo que están haciendo, Torreón tiene gente muy talentosa".